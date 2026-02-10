Μαρία Τζομπανάκη: «Δεν με τρομάζει ο θάνατος με την έννοια της διακοπής της ζωής, πιστεύω στην επόμενη φάση» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και τα προβλήματα που της προκάλεσε η εξωτερική της εμφάνιση μίλησε η Μαρία Τζομπανάκη.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στα καλλιστεία κατά τα πρώτα της βήματα, εξηγώντας ότι όχι μόνο δεν της άνοιξε δρόμους αλλά έβαλε εμπόδια.

«Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα. Αντιθέτως, εμπόδισαν κάποιους ανθρώπους να δουν ότι εκτός από όμορφη γυναίκα, ήμουν κι ένας όμορφος άνθρωπος, ένα καλό μυαλό, ένα ταλαντούχο νέο πλάσμα. Υπήρχε και υπάρχει ένα είδος ρατσισμού: “είναι πολύ ωραία, τι θα παίξει; Κλυταιμνήστρα; Ηλέκτρα; Άσ’ το αυτό για τις άλλες”Δεν έγινα ηθοποιός για να βγαίνω και να κάνω την όμορφη. Ήμουν όμορφη, δεν την έκανα. Στοπ, τελεία και παύλα» τόνισε.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον χρόνο, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν φοβάται τον θάνατο με την έννοια ότι σταματά η ζωή, καθώς πιστεύει -όπως είπε- στον Θεό και στην αιώνια ζωή του πνεύματος.

«Καταλαβαίνεις ότι αύριο θα φύγεις. Γι’ αυτό πρέπει να ζούμε το παρόν και να μη δηλητηριαζόμαστε. Ο θάνατος δεν με τρομάζει με την έννοια της διακοπής της ζωής, αλλά με το πώς. Πιστεύω στην επόμενη φάση, που δεν μπορώ να δεχτώ ότι το πνεύμα μας, αυτή η ενέργεια η μαγική, που κάνει θαύματα και στην ανθρώπινη υπόσταση μας, θα εξαφανιστεί. Πιστεύω ότι μετακινείται κάπου αλλού. Και ίσως αυτό το κάπου να είναι αιώνιο και πολύ πιο δυνατό. Και πιστεύω και στο Θεό. Θα ‘ταν πολύ μεγάλη δυστυχία αν πίστευες ότι ήρθε ένας Χριστός υπέροχος για το τίποτα κι ότι αγαπώ έναν άντρα, Θεό, για το τίποτα. Και να ‘χεις ευγνωμοσύνη για την κάθε στιγμή. Εγώ είμαι συνέχεια ευγνώμων. Έχω ένα γιο που τον λατρεύω, τ’ αδέρφια μου, το γιο του γιου μου, τα παιδιά των αδερφών μου, τους φίλους μου, τα βαφτιστήρια μου, τον ήλιο, την Ελλάδα μου, την τέχνη μου, τον εαυτό μου, τους γονείς μου που φύγανε αλλά μ’ ανάθρεψαν. Γιατί να μην χαμογελώ;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

