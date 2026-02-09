CNN: Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός πατριώτης

Σε λίγο περισσότερο από 13 λεπτά μουσικής, αστεριών και συμβολισμού, ο Πορτορικανός σούπερ σταρ Bad Bunny επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός σε μια εποχή σύγκρουσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Για μήνες, οι συντηρητικοί, από τον πρόεδρο έως τους απλούς υποστηρικτές του, τον παρουσίαζαν ως αντιαμερικανό. Χθες το βράδυ, ο Bad Bunny ρώτησε: Τι γίνεται αν είμαι ο πραγματικός Αμερικανός;

Ο Bad Bunny — ο οποίος συστήθηκε με το πραγματικό του πλήρες όνομα, Benito Antonio Martínez Ocasio — ανέδειξε τον πορτορικάνικο πολιτισμό στην εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, μια χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια εκδήλωση – ωδή το νησί όπου γεννήθηκε και τη θέση του στην αμερικανική ιστορία.

Ο καλλιτέχνης δεν δίστασε να επιδείξει απροκάλυπτο πολιτικό συμβολισμό, ολοκληρώνοντας την αυθεντική και γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία με μια νότα ενότητας.

Αφού έπαιξε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ο Bad Bunny κοίταξε την κάμερα και μίλησε στα αγγλικά για μοναδική φορά κατά τη διάρκεια της παράστασης και είπε «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-N-T-E



Bad Bunny 🐰



“God Bless America”



Y Benito procede a nombrar todos los países de las Americas.



Debimos tirar más fotos. pic.twitter.com/U9BTYkL7sd February 9, 2026

Ακολούθησε απαριθμώντας περισσότερα από 20 έθνη στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, ενώ χορευτές τον ακολουθούσαν επιδεικνύοντας τις σημαίες πολλών από αυτά τα έθνη, με τις σημαίες των ΗΠΑ και του Πουέρτο Ρίκο να είναι πιο ορατές ακριβώς πίσω του.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX (2026) rompió el récord histórico de audiencia con 142,3 millones de espectadores. pic.twitter.com/WnaNqYfHQA February 9, 2026

Ενώ οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν συχνά τη λέξη «Αμερική» για να αυτοπροσδιοριστούν ως μια ενιαία, ξεχωριστή χώρα, πολλοί από τους γείτονές της τη χρησιμοποιούν για να αναφερθούν σε μια μεγαλύτερη ενωμένη ήπειρο, ένα σημείο που ο Bad Bunny τόνισε έντονα όταν κάρφωσε μια μπάλα ποδοσφαίρου που έγραφε «Μαζί είμαστε η Αμερική».

Το μήνυμα ήταν σαφές αναφέρει το CNN: Ο Bad Bunny αυτοανακηρύχθηκε Αμερικανός πατριώτης με την ευρύτερη έννοια του όρου και δεν πιστεύει ότι αυτή είναι μια άποψη που πρέπει πραγματικά να αφεθεί στην κρίση κάποιου.

Ενώ ερμήνευε το τραγούδι “NUEVAYoL” — ένα τραγούδι που θεωρείται φόρος τιμής στους μετανάστες και τη διασπορά του Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη — ο Bad Bunny εθεάθη να δίνει ένα αγαλματίδιο Grammy σε ένα νεαρό αγόρι που δευτερόλεπτα πριν παρακολουθούσε τη στιγμή που ο μουσικός κέρδισε το βραβείο στην τηλεόραση, μαζί με δύο ενήλικες.

Το νεαρό αγόρι υποδυόταν ένας ηθοποιός ονόματι Lincoln Fox Ramadan, ο οποίος επιλέχθηκε με βάση την ομοιότητά του με τον νεαρό Bad Bunny. Η κίνηση είχε σκοπό να συμβολίσει τον καλλιτέχνη που δίνει ένα Grammy στον νεότερο εαυτό του, δήλωσε στο CNN την Κυριακή ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου ταλέντων του Ramadan, W Group.

Η Wendy Woods, ατζέντης ταλέντων, ιδιοκτήτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου The W Group Artists and Entertainment στη Φλόριντα, δήλωσε ότι «ενθουσιάστηκε» από την ερμηνεία του Ramadan και ότι ήταν «τιμή» που τον βοήθησε να ανέβει στη σκηνή με τον Bad Bunny.

Για μια σύντομη στιγμή, το Διαδίκτυο γέμισε φήμες ότι το αγόρι ήταν ο Liam Conejo Ramos, ο 5χρονος που τέθηκε υπό κράτηση από την ICE στη Μινεάπολη και τοποθετήθηκε με τον πατέρα του σε οικογενειακή εγκατάσταση κράτησης στο Τέξας, πριν αφεθεί ελεύθερος νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ η υπόθεσή του εκκρεμεί.

Αν και τελικά αναληθής, η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μήνυμα υποστήριξης προς τους μετανάστες σε όλες τις ΗΠΑ, θυμίζοντας τη νύχτα που ο Bad Bunny τάχθηκε με εκείνους που ζητούσαν τον τερματισμό της άνευ προηγουμένου καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, ο Bad Bunny γιόρτασε τα αγαπημένα χόμπι στο Πουέρτο Ρίκο, από το ντόμινο μέχρι την πυγμαχία, καθώς και τις οικογένειες και τις γενιές που αποτελούν τη ζωή του στο νησί.

Σε κάποιο σημείο της παράστασής του, ένας άντρας εθεάθη να κάνει πρόταση γάμου σε μια γυναίκα. Αργότερα, εθεάθησαν μαζί φορώντας όλα τα λευκά, να παντρεύονται. Ήταν η ιστορία του γάμου αυτού του ζευγαριού που αφηγούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Μόλις το πλήθος έφυγε μετά την γαμήλια τελετή, η Lady Gaga τραγούδισε μια λατινοαμερικανική εκδοχή της βραβευμένης με Grammy συνεργασίας της με τον Bruno Mars, “Die With a Smile”, ενεργώντας ως η τραγουδίστρια του γάμου για το ζευγάρι, το οποίο στη συνέχεια εθεάθη να κόβει μια πολυεπίπεδη γαμήλια τούρτα και να μοιράζεται ένα μακρύ φιλί.

Αυτή ήταν μια ακόμη στιγμή που τόνισε με ακρίβεια το επιχείρημά της για την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας, ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι ο εορτασμός του γάμου και των παιδιών δεν είναι μια αποκλειστικά συντηρητική επιδίωξη.

Η παράσταση έκανε συνεχώς αναφορές στην κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και παρουσίασε επίσης πολλούς διάσημους «εφεδρικούς χορευτές», όπως οι Τζέσικα Άλμπα, Karol G, Cardi B και Πέδρο Πασκάλ, και μια έκπληξη από τον Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος τραγούδησε το «Lo Que Le Pasó a Hawaii», μια προειδοποίηση για το κόστος της αστικοποίησης.

Ο Bad Bunny τήρησε την υπόσχεσή του ότι οι θεατές δεν χρειαζόταν να μάθουν ισπανικά για να απολαύσουν την παράστασή του στο ημίχρονο.

"the only thing more powerful than hate is love"



bad bunny shouts out all the countries in america

pic.twitter.com/JR5kF8x7I7 — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026

Ήταν ένα χορευτικό πάρτι με ένα μήνυμα, ένα μήνυμα που μεταδόθηκε δυναμικά σε μια οθόνη στο Levi’s Stadium καθώς έκλεινε το σετ του: «Το μόνο πράγμα που είναι πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη».

