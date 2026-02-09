Επίσημη πρώτη για Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον στο Super Bowl – Τι της είπε ο άσος της Formula 1 και έμεινε «παγωτό»

Στον τελικό του Super Bowl του NFL εθεάθησαν ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που τους θέλουν να είναι ζευγάρι.

Οι κάμερες του NBC εντόπισαν το ζευγάρι να κάθεται δίπλα-δίπλα σε μια σουίτα του Levi’s Stadium, παρακολουθώντας τον αγώνα μεταξύ των Σιάτλ Σίχοκς και των Νιου Ένγκλαντ Πάτριοτς.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Το γεγονός αυτό έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι η Κιμ ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Βρετανό οδηγό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με την εφημερίδα The Sun να αναφέρει ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο στην πολυτελή έπαυλη Estelle Manor στην περιοχή Κοτσγουόλντς. Η 45χρονη καλλονή ήταν παντρεμένη με τον Κάνιε Γουέστ, για οκτώ χρόνια, μέχρι το διαζύγιό τους το 2022.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X February 9, 2026

Η αμήχανη στιγμή μεταξύ τους – Τι λέει ειδικός στην ανάγνωση χειλιών

Γρήγορα οι θεατές αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και βίντεό τους άρχισαν να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl. 👀 pic.twitter.com/vDMTaSAMhy February 9, 2026

Μεταξύ αυτών ήταν και ένα στο οποίο ο Χάμιλτον μιλούσε στην Καρντάσιαν και εκείνη φάνηκε να νιώθει κάπως αμήχανα. Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ιδρύτρια του LipReader και ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, ο άσος της Formula 1 είπε στη ριάλιτι σταρ: «Όχι, δεν πάω οποιοδήποτε κορίτσι στη μητέρα μου. Εννοώ ότι κάποια στιγμή θα συναντηθείτε, είναι πολύ ενθουσιασμένη που θα σε δει». Η Χίγκλινγκ δήλωσε στην Daily Mail ότι η Κιμ «ανακάθισε αμήχανα στη θέση της» και κάλυψε το πρόσωπό της, «πριν απαντήσει απλώς με ένα “εντάξει”».

Increíble solo Kim Kardashian logró que Lewis Hamilton dejará de ser gay

pic.twitter.com/OtiRTPguS5 — KPININI (@kpininimemes) February 9, 2026

Εν τω μεταξύ, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς αποκάλυψε στην Daily Mail πώς η Κιμ χρησιμοποίησε μια τεχνική φλερτ τύπου «ζεστό – κρύο» που φαίνεται να πιάνει στον Χάμιλτον.

Αναλύοντας τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, εξήγησε ότι αρχικά η Καρντάσιαν έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον σε όσα έλεγε ο Χάμιλτον, γέρνοντας ελαφρώς προς τα πίσω για να τον κοιτάζει προσεκτικά – μια στάση που, σύμφωνα με την ειδικό, λειτουργεί σαν μη λεκτικό «χάδι» με αποτέλεσμα να τον κάνει να νιώσει πιο χαλαρός. Παράλληλα, η Τζέιμς παρατήρησε μικροκινήσεις που ερμήνευσε ως σημάδια παιχνιδιάρικης διάθεσης, όπως την κίνηση της γλώσσας στην άκρη του στόματος της. Ωστόσο, αμέσως μετά, όπως είπε, η Καρντάσιαν άλλαξε στάση, αποστρέφοντας το βλέμμα και αγγίζοντας τα μαλλιά της για να καλύψει εν μέρει το πρόσωπό της. «Αυτή η τεχνική θερμής/ψυχρής γλώσσας του σώματος χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή κάποιου και να τον κάνει να επαναφέρει τα σημάδια ενδιαφέροντος», είπε η Τζέιμς.

«Η κίνηση της Κιμ να φέρει το χέρι της στα μαλλιά της μοιάζει εδώ με κίνηση καλλωπισμού, κάτι που υποδηλώνει ότι βλέπει τον Λιούις ως ένα πολύ κατάλληλο “τρόπαιο”, άξιο να επιδειχθεί με υπερηφάνεια σε αυτή τη δημόσια εκδήλωση», κατέληξε η Τζέιμς.

Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον προετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 με τη Ferrari το 2026.

