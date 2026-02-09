Η αστυνομία εισέβαλε σε θεατρική παράσταση μετά τις «φωνές» ηθοποιού που ερμήνευε τον ρόλο της – «Κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναστάτωση επικράτησε την Παρασκευή (6/2) στο θέατρο όπου παρουσιάζεται η παράσταση “Cancel” με πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά.
Την ώρα, ωστόσο, που η ηθοποιός ανέφερε τη λέξη «βιασμός» στον ρόλο της κι ενώ τα παράθυρρα ήταν ανοιχτά, κάποιος περαστικός ή κάτοικος της περιοχής τρόμαξε και ειδοποίησε την αστυνομία.
«Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να λένε “κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός εδώ πέρα”. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, ήμουν μαγκωμένος, έχασα τα λόγια μου» διηγήθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».
«Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου» είπε, με τη σειρά της η Αθηνά Μαξίμου, εξηγώντας πως ευτυχώς η παρεξήγηση λύθηκε προτού προκληθεί αναστάτωση στο κοινό.
Διαβάστε επίσης:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γίνει κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού: «Τιμή και ευλογία»
Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: «Δεν θα συνεργαζόμουν μαζί της ακόμη κι αν δεν είχα να φάω» (Video)
Γενέθλια στο πλατό για Φαίη Σκορδά και Δημήτρη Ουγγαρέζο (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.