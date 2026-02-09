search
09.02.2026 13:39

Η αστυνομία εισέβαλε σε θεατρική παράσταση μετά τις «φωνές» ηθοποιού που ερμήνευε τον ρόλο της – «Κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός» (Video)

09.02.2026 13:39
parastasi-new

Αναστάτωση επικράτησε την Παρασκευή (6/2) στο θέατρο όπου παρουσιάζεται η παράσταση “Cancel” με πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά.

Την ώρα, ωστόσο, που η ηθοποιός ανέφερε τη λέξη «βιασμός» στον ρόλο της κι ενώ τα παράθυρρα ήταν ανοιχτά, κάποιος περαστικός ή κάτοικος της περιοχής τρόμαξε και ειδοποίησε την αστυνομία.

«Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να λένε “κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός εδώ πέρα”. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, ήμουν μαγκωμένος, έχασα τα λόγια μου» διηγήθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου» είπε, με τη σειρά της η Αθηνά Μαξίμου, εξηγώντας πως ευτυχώς η παρεξήγηση λύθηκε προτού προκληθεί αναστάτωση στο κοινό.

