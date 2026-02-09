Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

Τετ α τετ με τη Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

«Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν το κρύβω Έχει δύο χαρακτηριστικά: Ξέρει να ακούει και δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι σκέφτεται. Ήρθε και με βρήκε και έφερε γλυκά», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Της είπα εγώ είμαι μοναχικός λύκος. Εγώ ξέρω να κάνω μόνο ταινίες. Ό,τι με βγάζει έξω από αυτό δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Έχει κάτι. Νομίζω θα απασχολήσει την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Από τη συνάντηση τους είπε ότι κατάλαβε πως «προσπαθεί να φτιάξει μία ομάδα ανθρώπων που θα είναι στην πάνω σκάλα. Ένα συμβούλιο σοφών. Δύσκολο να το κάνει, ενώ η πρόταση της είναι να περιβάλλεται από ανθρώπους που θα έχουν αναβαθμισμένη σχέση με την πολιτική».

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι στη συνέχεια δέχθκηκε πρόταση και από τη το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. «Μετά από αυτό είχα πρόταση δύο φορές και από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και είπα όχι».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί στην πολιτική. «Μου είχε πει ο πατέρας μου μην ασχοληθείς με την πολιτική είναι βρώμικο πράγμα. Και το κράτησα και θα το κρατήσω».

