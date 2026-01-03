Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρέα τον γιο του στον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την ταινία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» πήγε να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, παρέα με τον γιο του, Κωνσταντίνο.
Ο πρωθυπουργός είδε την πολυσυζητημένη ταινία στον κινηματογράφο Αθήναιον (στους Αμεπλόκηπους), που έκανε και τη σχετική ανάρτηση. Φωτογραφήθηκε μάλιστα με τον ιδιοκτήτη του σινεμά.
