01.01.2026 13:22

Ο Μητσοτάκης έβγαλε είδηση στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Τασούλα – «Ο γιος μου έκανε πρόταση γάμου στη Σάκκαρη, παντρεύονται το 2027» (video)

01.01.2026 13:22
606795073_689146560802218_2926044177358110057_n

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε είδηση, στον πρώτο καφέ της χρονιάς που ήπιε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, στο Da Capo στην πλατεία Κολωνακίου.

Ανακοίνωσε ότι ο γιος του Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στην τενίστρια Μαρία Σάκκαρη και ότι θα παντρευτούν το 2027!

Φέτος στην παρέα προστέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο εφοπλιστής Νίκος Πατέρας και ο Μανούσος Γρυλάκης, ο θρυλικός σωματοφύλακας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Στον καφέ που ήπιε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συζητήθηκε και η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5. Ο Τασούλας συμφώνησε, λέγοντας ότι ακόμη και η μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας από 4/5 σε 3/5 δεν ήταν αρκετή για να λυθεί το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Κακλαμάνης επισήμανε ότι η τελική ψηφοφορία θα πρέπει να διεξάγεται με απλή πλειοψηφία, όπως με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όμως αυτό απαιτεί αναθεώρηση του Συντάγματος.

1 / 3