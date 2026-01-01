Κυριάκος Πιερρακάκης: Η στενή σχέση με το Μεταξουργείο και το γεύμα με τους συνεργάτες του πριν την «πρεμιέρα» στην Προεδρία του Eurogroup

Στον Άγιο Παύλο, στο Μεταξουργείο, βρέθηκε το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Γευμάτισε με τους στενούς του συνεργάτες σε μεζεδοπωλείο – μεταξύ άλλων, ήταν εκεί ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Βασίλης Μπαγιώκος και ο σύμβουλος του υπουργού Βασίλης Καρατζάς.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει από παιδί σχέση με το Μεταξουργείο – μιας και εκεί ζούσε ο παππούς και η γιαγιά του και επιστρέφει στην περιοχή σε κάθε ευκαιρία.

Στις 19 Ιανουαρίου ο κ. Πιερρακάκης θα κάνει την «επίσημη πρώτη» του στην Προεδρία του Eurogroup στις Βρυξέλλες, με τους στενούς του συνεργάτες να του εύχονται καλή επιτυχία σε αυτό το μεγάλο βήμα για τη χώρα , την κυβέρνηση και τον ίδιο.

φωτογραφίες: protothema

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»

Ποιοι έψαλαν τα κάλαντα στον Χαρδαλιά

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον πρωθυπουργό από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου (Photos)