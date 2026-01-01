search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 08:41
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 07:43

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η στενή σχέση με το Μεταξουργείο και το γεύμα με τους συνεργάτες του πριν την «πρεμιέρα» στην Προεδρία του Eurogroup

01.01.2026 07:43
pierrakakis_metaxourgeio

Στον Άγιο Παύλο, στο Μεταξουργείο, βρέθηκε το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Γευμάτισε με τους στενούς του συνεργάτες σε μεζεδοπωλείο – μεταξύ άλλων, ήταν εκεί ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Βασίλης Μπαγιώκος και ο σύμβουλος του υπουργού Βασίλης Καρατζάς.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει από παιδί σχέση με το Μεταξουργείο – μιας και εκεί ζούσε ο παππούς και η γιαγιά του και επιστρέφει στην περιοχή σε κάθε ευκαιρία.

Στις 19 Ιανουαρίου ο κ. Πιερρακάκης θα κάνει την «επίσημη πρώτη» του στην Προεδρία του Eurogroup στις Βρυξέλλες, με τους στενούς του συνεργάτες να του εύχονται καλή επιτυχία σε αυτό το μεγάλο βήμα για τη χώρα , την κυβέρνηση και τον ίδιο.

φωτογραφίες: protothema

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»

Ποιοι έψαλαν τα κάλαντα στον Χαρδαλιά

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον πρωθυπουργό από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lalos-lampropoulou-new
LIFESTYLE

Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισαν μαζί το 2026 – Ο χορός τους την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Video)

kontova-kori-new (2)
LIFESTYLE

Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν-Μοντανά

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τραμπ χλευάζει το ζεύγος Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα – «Καλά νέα – Δύο από τους χειρότερους όλων των εποχών»

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα ανοιχτά μέτωπα – Συνέδριο, προκριματικές, συμμαχίες και θεσμικές συγκρούσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 08:41
lalos-lampropoulou-new
LIFESTYLE

Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισαν μαζί το 2026 – Ο χορός τους την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Video)

kontova-kori-new (2)
LIFESTYLE

Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν-Μοντανά

1 / 3