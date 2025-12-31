Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις της η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού την ώρα που φήμες ότι ετοιμάζει πολιτικό φορέα δεν λένε να καταλαγιάσουν.

Η Μαρία Καρυστιανού ευχήθηκε ετυχισμένο το νέο έτος, υποσχόμενη ότι η νέα χρονιά «δεν φέρνει μόνο όμορφες ευχές· φέρνει και τον ούριο άνεμο αισιοδοξίας, αλλά και την ελπίδα να έλθει επιτέλους στη ζωή μας Δικαιοσύνη, Δημιουργία και Φως! Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει».

«Φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας! Η Ένωση μας είναι δεσμός άρρηκτος, χείμαρρος ορμητικός κοινωνικής αφύπνισης! Με τη δύναμη που δίνουν οι ιεροί μας στόχοι και την Αλήθεια ως μόνο οδηγό, διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη!

Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά και υπερηφάνεια, το λαμπρό μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας», τόνισε.

Τέλος η Μαρία Καρυστιανού ευχήθηκε «στους μαθητές μας, τους αυριανούς στυλοβάτες αυτού του κόσμου, η μάθηση να είναι το εργαλείο που θα τους χαρίσει δύναμη, αυτοπεποίθηση και εσωτερική ελευθερία. Εύχομαι η παιδεία τους να μπολιάζεται πάντα με ανιδιοτελή αγάπη· γιατί μόνο μέσα από τα μάτια της αγάπης ο κόσμος μπορεί, και πρέπει, να αλλάξει ριζικά.

Θα τα καταφέρουμε! Διότι το Φως κερδίζει πάντα!

Καλή & Δημιουργική Χρονιά».

