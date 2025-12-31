search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

31.12.2025

Η ψυχρή εισβολή έφερε τα πρώτα χιόνια του χειμώνα – Στα «λευκά» ντύθηκαν Πάρνηθα, Εύβοια και Ιπποκράτειος Πολιτεία (Video)

parnitha

Το σκανδιναβικό ψύχος έφερε και τα πρώτα χίονια στην Πάρνηθα, στην Εύβοια και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Το χιόνι μάλλον θα διατηρηθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές. 

Στην Πάρνηθα γύρω από το καταφύγιο του Μπάφι έχει στρωθεί ένα στρώμα χιονιού. 

Aπαγόρευση κυκλοφορίας στην Πάρνηθα

Σε διακοπή κυκλοφορίας στην λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω προχώρησε η Τροχαία, καθώς χιονίζει, ενώ το οδόστρωμα είναι ολισθηρό και λόγω παγετού.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία ελέγχου και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το βουνό μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται για τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου η κυκλοφορία να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στην Αττική.

Χιονοπτώσεις στη Φθιώτιδα

Με χιονόπτωση ξημέρωσε η τελευταία ημέρα του 2025 στην κεντρική Ελλάδα και στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, με το φως της ημέρας άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας όσα επηρεάζονται από το Βελούχι και στη συνέχεια προς τα Βαρδούσια, τη Σαράνταινα και την Οίτη.

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά χωρίς προβλήματα και η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Φθιώτιδας βρίσκονται σε επιφυλακή.

Φόρεσε τα λευκά της η Εύβοια

Χιονοπτώσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα ορεινά της Καρύστου στη νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά χωριά του νησιού.

Οι δήμοι της Εύβοιας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας ήδη θέσει σε λειτουργία μηχανήματα έργου για τον καθαρισμό των δρόμων από τα χιόνια. Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι να διατηρηθεί ανοιχτό και ασφαλές το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και δύσβατα σημεία.

Αυτή την ώρα χιονίζει και στην Κάρυστο στο όρος ΟΧΗ, όπου το χιόνι καλύπτει σταδιακά το τοπίο.

Προβλήματα στον δρόμο Κύμης – Μετοχίου – Έκκληση για αλυσίδες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στον Περιφερειακό δρόμο Κύμης – Μετοχίου, στην περιοχή Χορευταριάς, κοντά στο νέο καταφύγιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κύμης, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το οδόστρωμα έχει αρχίσει να καλύπτεται από χιόνι, γεγονός που δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, ενώ συνιστάται έντονα η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ήδη στο δρόμο επιχειρούν εκχιονιστικό μηχάνημα και αλατιέρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διατηρηθεί η βατότητα και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους διερχόμενους.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού πριν από κάθε μετακίνηση στην περιοχή.

Χιονίζει και στο γραφικό χωριό της Σέττας

Αυτή την ώρα χιόνι πέφτει και στο γραφικό χωριό Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

