Κρήτη: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο στο χωράφι – Δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) στο Ρέθυμνο, όπου ένας άνδρας εντόπισε νεκρό τον αδελφό του.

Ο 47χρονος βρέθηκε σε χωράφι όπου τα δύο αδέρφια διατηρούσαν ζώα, με αυτοσχέδιο βρόγχο στον λαιμό του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις αρχές να καταλήγουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο 47χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει αφήσει σημείωμα.

Πρόκειται για τη δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, αφού το βράδυ της Τρίτης, ένας 32χρονος έκανε βουτιά θανάτου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο Ηράκλειο.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο λίγο πριν την εκπνοή του 2025.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ένας 32χρονος άνδρας στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, προπαραμονής της Πρωτοχρονιάς, άφησε την τελευταία του πνοή πέφτοντας στο κενό από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Ο άνδρας κατέληξε κατά την μεταφορά του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο.

