Τραγωδία στην Κρήτη – 32χρονος έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο

Μία ακόμη αυτοχειρία έρχεται να προστεθεί στον μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών που σημειώθηκαν φέτος στην Κρήτη.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο λίγο πριν την εκπνοή του 2025.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ένας 32χρονος άνδρας στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, προπαραμονής της Πρωτοχρονιάς, άφησε την τελευταία του πνοή πέφτοντας στο κενό από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Ο άνδρας κατέληξε κατά την μεταφορά του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο.

