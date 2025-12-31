Τραγωδία στην Κρήτη – 32χρονος έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία ακόμη αυτοχειρία έρχεται να προστεθεί στον μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών που σημειώθηκαν φέτος στην Κρήτη.
Η τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο λίγο πριν την εκπνοή του 2025.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ένας 32χρονος άνδρας στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, προπαραμονής της Πρωτοχρονιάς, άφησε την τελευταία του πνοή πέφτοντας στο κενό από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Ο άνδρας κατέληξε κατά την μεταφορά του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο.
