Ρεβεγιόν… στα μπλόκα για τους αγρότες – Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν οι αγρότες τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς τίθενται για τις επόμενες λίγες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στις 4 Ιανουαρίου, στα Μάλγαρα, για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Στο μεταξύ, οι παραγωγοί από τη Χαλκιδική, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το σημείο, πιθανώς το μεσημέρι, οπότε και κατευθυνόμενοι προς την έδρα τους αναμένεται να στήσουν νέο μπλόκο σε περιοχή του πρώτου «ποδιού» της χερσονήσου.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για τα μπλόκα των αγροτών και πού δημιουργείται πρόβλημα, ενημερώνει για τους λόγους των εκτροπών κυκλοφορίας που κάνει η Τροχαία, ενώ προτείνει εναλλακτικές διαδρομές με χάρτες, που μπορούν να ακολουθούν οι πολίτες οι οποίοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προς Αθήνα.

Παράλληλα η έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η εικόνα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, με το μπλόκο των αγροτών στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, όπου γινόταν εκτροπή των οχημάτων από το Μαρτίνο, κατά την επιστροφή από την έξοδο των Χριστουγέννων, με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει μετά τις διαμαρτυρίες, καταγγελίες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες η Τροχαία είναι αυτή που κλείνει το δρόμο και όχι τα τρακτέρ. Σχετικά με αυτά, η ΕΛΑΣ διευκρινίζει τα εξής:

«Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης: «Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Σε ό,τι αφορά το μπλόκο του Κάστρου, η Αστυνομία αναφέρει ότι, πέραν της ρύθμισης στο Μαρτίνο, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου.

2) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Για τις συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές η ΕΛΑΣ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικούς χάρτες.

Σημειώνει επίσης ότι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )

Προσοχή λόγω επιδείνωσης του καιρού

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση του Αρχηγείου.

Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

