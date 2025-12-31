Άγιος Δημήτριος: Θύμα ληστείας έπεσε 33χρονος από άγνωστο που προσποιούνταν τον αστυνομικό

Θύμα ληστείας έπεσε 33χρονος από άνδρα ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άνδρας που επέβαινε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέγγισε τον 33χρονο, αλλοδαπό υπήκοο, ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία».

Ο 33χρονος αιφνιδιάστηκε και σήκωσε τα χέρια και τότε ο δράστης του άρπαξε το πορτοφόλι από την τσέπη του μπουφάν και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει.

Ο 33χρονος ωστόσο, όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο και συνεπλάκη με το δράστη, αλλά εκείνος κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.

