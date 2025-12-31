search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 14:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 12:31

Άγιος Δημήτριος: Θύμα ληστείας έπεσε 33χρονος από άγνωστο που προσποιούνταν τον αστυνομικό

31.12.2025 12:31
astinomia-new

Θύμα ληστείας έπεσε 33χρονος από άνδρα ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άνδρας που επέβαινε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέγγισε τον 33χρονο, αλλοδαπό υπήκοο, ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία».

Ο 33χρονος αιφνιδιάστηκε και σήκωσε τα χέρια και τότε ο δράστης του άρπαξε το πορτοφόλι από την τσέπη του μπουφάν και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει.

Ο 33χρονος ωστόσο, όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο και συνεπλάκη με το δράστη, αλλά εκείνος κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Κρήτη – 32χρονος έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο

Υπό έλεγχο η φωτιά στο βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hionia polonia
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο λόγω ισχυρής χιονόπτωσης

egnatia
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Οικονομικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύμβαση παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

agrotes-ai-vasilis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν… στα μπλόκα για τους αγρότες – Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

tsoykalas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και έχασαν την ψυχραιμία τους» – Τι είπε ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία (Video)

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 14:36
hionia polonia
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο λόγω ισχυρής χιονόπτωσης

egnatia
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Οικονομικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύμβαση παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

agrotes-ai-vasilis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν… στα μπλόκα για τους αγρότες – Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

1 / 3