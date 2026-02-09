Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

Παρότι ήταν η… τρίτη επιλογή για τον ρόλο στην ταινία «Wall Street» του Όλιβερ Στόουν, ο Μάικλ Ντάγκλας χάρισε στο κοινό μια εμβληματική ερμηνεία που καθόρισε την καριέρα του και του χάρισε και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του 1987.

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος παραλίγο να καταλήξει σε δύο άλλους ηθοποιούς, πριν φτάσει στα χέρια του, ο διάσημος ηθοποιός αναζητούσε έναν απαιτητικό και πολυεπίπεδο χαρακτήρα και, όπως έχει πει, ένιωσε «συγκλονισμένος», όταν επιλέχθηκε για να ενσαρκώσει τον πλούσιο εταιρικό επιδρομέα. Αυτό που δεν γνώριζε, όμως,, ήταν ότι δύο κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ είχαν προηγουμένως απορρίψει τον ρόλο.



«Πρέπει να πω ότι, καθώς μιλούσαμε νωρίτερα και κάναμε λίγη προετοιμασία — δεδομένου ότι δεν έχω δει ολόκληρη την ταινία εδώ και περίπου σαράντα χρόνια — διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Όλιβερ απευθύνθηκε αρχικά στον Γουόρεν Μπίτι, ο οποίος αρνήθηκε, και στη συνέχεια στον Ρίτσαρντ Γκιρ, που επίσης αρνήθηκε», δήλωσε ο Μάικλ Ντάγκλας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης TCM Classic Film Festival New York Pop-up x 92NY.



«Δεν γνώριζα τίποτα από αυτά, γιατί πάντα σου αρέσει να πιστεύεις ότι ήσουν εξαρχής η επιλογή», τόνισε. Παρόλα αυτά, ο Μάικλ Ντάγκλας τόνισε ότι αντιμετώπισε το πρότζεκτ με απόλυτη σοβαρότητα από την πρώτη στιγμή.

Michael Douglas Admits He 'Didn't Know' His Oscar-Winning 'Wall Street' Role Was Offered to 2 Other Hollywood Stars Before Him https://t.co/fjIyrxFK2J — People (@people) February 8, 2026

Παρότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Όλιβερ Στόουν τότε, το σενάριο ξεχώρισε αμέσως ως «πολύ σοβαρή δουλειά» — από εκείνες που απαιτούν πλήρη αφοσίωση. Το «Wall Street» δεν ήταν απλώς ένα οικονομικό δράμα, αλλά μια αιχμηρή κριτική στην απληστία, τη φιλοδοξία και τον ηθικό συμβιβασμό στην Αμερική της δεκαετίας του 1980. «Ήμουν πραγματικά χαρούμενος και ενθουσιασμένος που μπορούσα να δώσω ψυχή στον ρόλο. Δεν σου δίνονται πολλές καλές ευκαιρίες στη ζωή», εξομολογήθηκε.

Michael Douglas: "Non sapevo che Wall Street fosse stato offerto prima a Warren Beatty e Richard Gere" https://t.co/mOfjg3v8GG — Movieplayer.it (@movieplayer_it) February 9, 2026





Ο Ντάγκλας εξήγησε επίσης γιατί πιστεύει ότι ο Στόουν τον επέλεξε τελικά για τον ρόλο του Γκόρντον Γκέκο, αναφερόμενος στο παραγωγικό του υπόβαθρο και στη στενή του σχέση με τη Νέα Υόρκη. «Νομίζω ότι, όταν ρωτήθηκε ο Όλιβερ, αναζητούσε έναν ηθοποιό με κάποια επιχειρηματική αντίληψη και, επειδή ήμουν και παραγωγός, αλλά και επειδή μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη — πήγα στο σχολείο Άλεν Στίβενσον και στη συνέχεια σε προπαρασκευαστικά σχολεία — είχα μια εξοικείωση με την Ανατολική Ακτή και αυτόν τον τρόπο ζωής», εξήγησε.

«Είχα φίλους από τα πρώτα μου σχολικά χρόνια που ασχολήθηκαν με τη Γουόλ Στριτ, οπότε μπορεί να μην ήμουν βαθιά μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά καταλάβαινα το lifestyle. Υποθέτω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που με επέλεξε», επισήμανε.



Αν και ο Όλιβερ Στόουν ενδεχομένως είχε αρχικά στο μυαλό του τους Μπίτι και Γκιρ όταν δημιούργησε τον ρόλο, ήταν τελικά ο συνδυασμός προσωπικής εμπειρίας και επαγγελματικής διορατικότητας του Μάικλ Ντάγκλας που έδωσε αυθεντικότητα στον χαρακτήρα και δικαιώθηκε για την επιλογή του, όπως δείχνει και η βράβευση του ηθοποιού από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

