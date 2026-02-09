search
09.02.2026 22:01

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους – Η ανακοίνωση με ένα τρυφερό βίντεο

09.02.2026 22:01
alexandra_nika-argyros

Το δεύτερο παιδί τους περιμένουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, όπως αποκάλυψε η σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή με μια ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, με τον σύζυγό της, και τον γιο τους, Βασίλη.

Η αποκάλυψη των χαρμόσυνων νέων γίνεται στο τέλος του βίντεο, όταν ο μικρός Βασίλης φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της μαμάς του.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γίνει νονά του δεύτερου μωρού του ζευγαριού

Σημειώνεται ότι, πριν η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα με την τρυφερή ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκάλυψε μιλώντας στο «Πρωινό» ότι πρόκειται να γίνει κουμπάρα του ζευγαριού.

«Ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία», είπε χαρακτηριστικά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

