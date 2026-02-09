Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους – Η ανακοίνωση με ένα τρυφερό βίντεο

Το δεύτερο παιδί τους περιμένουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, όπως αποκάλυψε η σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή με μια ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, με τον σύζυγό της, και τον γιο τους, Βασίλη.

Η αποκάλυψη των χαρμόσυνων νέων γίνεται στο τέλος του βίντεο, όταν ο μικρός Βασίλης φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της μαμάς του.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γίνει νονά του δεύτερου μωρού του ζευγαριού

Σημειώνεται ότι, πριν η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα με την τρυφερή ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκάλυψε μιλώντας στο «Πρωινό» ότι πρόκειται να γίνει κουμπάρα του ζευγαριού.

«Ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία», είπε χαρακτηριστικά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

CNN: Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός πατριώτης

Επίσημη πρώτη για Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον στο Super Bowl – Τι της είπε ο άσος της Formula 1 και έμεινε «παγωτό»