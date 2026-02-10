search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
10.02.2026

Νίκος Ορφανός: Μετά την περιπέτεια της υγείας μου, κατάλαβα ότι μετράει ο ποιοτικός χρόνος – Αυτά μένουν, όχι η δουλειά (Video)

10.02.2026 09:53
nikos-orfanos-new

Στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Ορφανός, επισημαίνοντας ότι έκτοτε, σημασία για εκείνον έχει ο ποιοτικός χρόνος με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς τον περασμένο Μάιο νοσηλεύτηκε σε κλινική στη Γερμανία, έπειτα από όγκο που εντοπίστηκε στον εγκέφαλό του. 

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο Νίκος Ορφανός εξήγησε ότι φέτος μετά από 36 χρόνια συνεχούς εργασίας, κάνει ένα διάλειμμα, δίνοντας έμφαση σε στιγμές που πραγματικά μένουν, όπως είπε.

«Είμαι σε μία πολύ ήρεμη περίοδο, γιατί φέτος κάνω μία καλλιτεχνική αγρανάπαυση, μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. Πέρυσι, που δούλεψα εντατικά, δεν έκανα τίποτα, να δω έναν φίλο, να πιω έναν καφέ. Μετά την περιπέτεια που πέρασα, μετράει ο ποιοτικός χρόνος, να βλέπουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να τους αφιερώνουμε χρόνο, διότι αυτά μένουν και όχι η δουλειά» τόνισε.

