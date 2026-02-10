Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου αλλά δεν είμαστε πια μαζί – Το κάναμε για το παιδί μας» (Video)

Στον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του Ευσταθία Τσαπαρέλη αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, επισημαίνοντας ότι η απόφασή τους αυτή ήταν απόλυτη συνειδητή και με γνώμονα το καλό του παιδιού τους.

Ο ηθοποιός επισήμανε ότι παραμένει η γυναίκα της ζωής του, ο άνθρωπος που τον κάνει καλύτερο σε όλα τα επίπεδα, ενώ όπως τόνισε, πριν τον χωρισμό προηγήθηκε μια μεγάλη εσωτερική διεργασία, ώστε να προστατευτεί η ψυχική υγεία τόσο η δική τους όσο και του παιδιού τους.

«Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, ήταν η Ευσταθία. Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άνδρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού. Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν» τόνισε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πρώην σύζυγός του στη ζωή της, ο ηθοποιός απαντά:

«Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις».

