Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε η Μάγδα Λέκκα. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από μια ανάρτησή του στο facebook.

«Αντίο γλυκιά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιωργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλης Ζαϊφίδη. Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο , τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους… Γι’ αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίματα ψωμί…Αχ…πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα» έγραψε.

Η Μάγδα Λέκκα είχε πάρει μέρος σε δεκάδες παραγωγές τόσο στο θέατρο, όσο το σινεμά και την τηλεόραση, με τις γνωστότερες συμμετοχές της να είναι στις σειρές «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Επτά Θανάσιμες Πεθερές».

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε η Μυρτώ Αλικάκη: «Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία – Το θεωρώ φθηνό» (Video)

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Αντζελίνα Τζολί: Απαστράπτουσα κι εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture»