LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών άφησε η Μάγδα Λέκκα. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από μια ανάρτησή του στο facebook.

«Αντίο γλυκιά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιωργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλης Ζαϊφίδη. Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο , τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους… Γι’ αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίματα ψωμί…Αχ…πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα» έγραψε.

Η Μάγδα Λέκκα είχε πάρει μέρος σε δεκάδες παραγωγές τόσο στο θέατρο, όσο το σινεμά και την τηλεόραση, με τις γνωστότερες συμμετοχές της να είναι στις σειρές «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Επτά Θανάσιμες Πεθερές».

ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ΚΟΣΜΟΣ

ICE List: Το site που «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους πράκτορες των ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

