LIFESTYLE

11.02.2026 09:06

Χάρης Ρώμας: «Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα, μου αρέσει που είμαι άντρας» (Video)

11.02.2026 09:06
Για τον έρωτα, και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους μίλησε ο Χάρης Ρώμας, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι αρκετά σύνηθες, αλλά και λογικό σε νέους που μπορεί ακόμα να μην έχουν σαφή εικόνα.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι ο ίδιος νιώθει απόλυτη αρμονία τόσο με τις σεξουαλικές επιλογές του όσο και με την ανδρική του ταυτότητα.

«Έχω ερωτευτεί όλες τις καταστάσεις με αληθινό έρωτα και όχι με την αγωνία να πείσω τον εαυτό μου για να φάω λιγότερο ξύλο. Μου αρέσει το φύλο μου. Επιμένω στην ανδρική μου ταυτότητα. Μου αρέσει που είμαι άνδρας, μου αρέσει ό,τι διαθέτει ένας άντρας. Μου αρέσει πάνω μου, όχι μόνο στους άλλους. Μου αρέσει πάνω μου η ανδρική ανατομία. Μου αρέσει, το περηφανεύομαι, το γουστάρω, το ζω το έχω ζήσει σε διάφορες εκφάνσεις του. Είμαι αυτός. Δεν έχω πρόβλημα με την ερωτική μου ζωή και είμαι πλήρης, οπότε είμαι πάρα πολύ καλά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Βενιζέλος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με προανακριτικές και ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές

ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δάγκωσε τον αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, με σοβαρό τραύμα ο ένστολος

MEDIA

Eurovision 2026 – Κύπρος: Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ μετά τις αντιδράσεις – «Άστους να λαλούν» λέει η Antigoni Buxton (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος – O ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To best-seller SUV της BYD αναβαθμίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία και περισσότερη ισχύ

LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

