Χάρης Ρώμας: «Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα, μου αρέσει που είμαι άντρας» (Video)

Για τον έρωτα, και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους μίλησε ο Χάρης Ρώμας, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι αρκετά σύνηθες, αλλά και λογικό σε νέους που μπορεί ακόμα να μην έχουν σαφή εικόνα.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι ο ίδιος νιώθει απόλυτη αρμονία τόσο με τις σεξουαλικές επιλογές του όσο και με την ανδρική του ταυτότητα.

«Έχω ερωτευτεί όλες τις καταστάσεις με αληθινό έρωτα και όχι με την αγωνία να πείσω τον εαυτό μου για να φάω λιγότερο ξύλο. Μου αρέσει το φύλο μου. Επιμένω στην ανδρική μου ταυτότητα. Μου αρέσει που είμαι άνδρας, μου αρέσει ό,τι διαθέτει ένας άντρας. Μου αρέσει πάνω μου, όχι μόνο στους άλλους. Μου αρέσει πάνω μου η ανδρική ανατομία. Μου αρέσει, το περηφανεύομαι, το γουστάρω, το ζω το έχω ζήσει σε διάφορες εκφάνσεις του. Είμαι αυτός. Δεν έχω πρόβλημα με την ερωτική μου ζωή και είμαι πλήρης, οπότε είμαι πάρα πολύ καλά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

