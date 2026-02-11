Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης (Video)

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε χθες το βράδυ (10.2) ο Γιώργος Μαζωνάκης με έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διερευνηθεί τι συμβαίνει, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο τραγουδιστής αναμένεται να παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του δικηγόρου του, κ. Λυκούδη, που μίλησε στο Πρωινό, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, Πέμπτη (12/2).

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί στο προσκήνιο ύστερα από δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του, αλλά και με την εισαγωγή του, το καλοκαίρι, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Τον Δεκέμβριο, ο τραγουδιστής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο ύστερα από καταγγελία νεαρού τραγουδιστή που τον κατηγορούσε για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό περιβάλλον, με την υπόθεση να έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

