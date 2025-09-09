Ο ηθοποιός του «Breaking Bad», Ρέιμοντ Κρουζ, συνελήφθη επειδή φέρεται να ψέκασε γυναίκες με λάστιχο

Ο ηθοποιός του Breaking Bad, Ρέιμοντ Κρουζ, συνελήφθη τη Δευτέρα, αφού φέρεται να ψέκασε πολλές γυναίκες με λάστιχο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Κρουζ, 60 ετών, συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες το πρωί της Δευτέρας και του αποδόθηκαν κατηγορίες για επίθεση, ανέφερε η αστυνομία. Αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Δευτέρας.

Το LAPD δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το τι συνέβη πριν από το περιστατικό ή για το κίνητρο για το οποίο ο Κρουζ φέρεται να ψέκασε τις γυναίκες με νερό.

Δεν είναι σαφές πόσες γυναίκες εμπλέκονταν, αλλά τουλάχιστον μία από αυτές επέλεξε να υποβάλει μήνυση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ηθοποιός πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο την 1η Οκτωβρίου, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Κρουζ είναι περισσότερο γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Breaking Bad ως Τούκο Σαλαμάνκα, έναν σαδιστή βαρόνο ναρκωτικών. Εμφανίστηκε επίσης ως Αλεχάντρο Πέρεζ στο “Nip/Tuck” και ως Πάκο στο My Name is Earl.

