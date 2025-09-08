Marilyn Monroe: Το ζευγάρι που ήθελε να γκρεμίσει το σπίτι της, η νομική διαμάχη και η απόφαση «διάσωσης» (Photos – Video)

Το σπίτι στο Λος Άντζελες όπου η Μέριλιν Μονρόε πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής της σώθηκε ξανά, αυτή τη φορά χάρη σε απόφαση δικαστή που απέρριψε το αίτημα των σημερινών ιδιοκτητών να το κατεδαφίσουν.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι ιδιοκτήτες, Brinah Milstein και Roy Bank, οι οποίοι κατέχουν και το διπλανό ακίνητο, επιδίωξαν να ενώσουν τα δύο οικόπεδα αφού αγόρασαν το πρώην σπίτι της Μονρό τον Αύγουστο του 2023 έναντι 8,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως, με σύντομη απόφαση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, James C. Chalfant, απέρριψε το αίτημά τους για κατεδάφιση, τερματίζοντας μια διετή νομική διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών και της πόλης.

Η νομική διαμάχη και το «αποφασισμένο» ζευγάρι

Το Τμήμα Οικοδομών και Ασφάλειας είχε εκδώσει άδεια κατεδάφισης του ισπανικού στυλ σπιτιού όπου η Μονρόε έζησε για περίπου έξι μήνες το 1962, λίγο μετά την αγορά του από το ζευγάρι.

Η Milstein είναι κληρονόμος πλούσιας οικογένειας ακινήτων και ο Bank πρώην παραγωγός ριάλιτι και διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας που δημιούργησε τα “Survivor” και “The Apprentice”.

Η είδηση της άδειας κατεδάφισης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κατοίκους του Λος Άντζελες, ιστορικούς, υποστηρικτές διατήρησης μνημείων και θαυμαστές της Μονρόε παγκοσμίως.

Photo: YouTube

Έπειτα από εκατοντάδες email και τηλεφωνήματα, η δημοτική σύμβουλος Traci Park υπέβαλε επείγουσα πρόταση ώστε το σπίτι να χαρακτηριστεί ιστορικό πολιτιστικό μνημείο.

Όπως δήλωσε τον Ιούνιο του 2024, «δεν υπάρχει άλλο άτομο ή τόπος τόσο εμβληματικός όσο η Μέριλιν Μονρόε και το σπίτι της στο Brentwood», σημειώνοντας ότι η απώλεια αυτού του σπιτιού θα ήταν καταστροφική για τη διατήρηση της ιστορίας και για μια πόλη όπου λιγότερο από το 3% των ιστορικών χαρακτηρισμών σχετίζονται με την κληρονομιά των γυναικών.

Αν και το σπίτι είχε χαρακτηριστεί από το 2013 ως «ενδεχομένως σημαντικό» λόγω της ιδιοκτησίας του, καμία επίσημη διαδικασία χαρακτηρισμού δεν είχε προχωρήσει.

Τα αρχεία της πόλης έδειχναν ότι η άδεια κατεδάφισης αφορούσε τόσο την κύρια κατοικία όσο και το γκαράζ, το σπιτάκι της πισίνας και τις αποθήκες.

Σχέδια υπήρχαν επίσης για την επιχωμάτωση της πισίνας σε σχήμα νεφρού με φοίνικες, που εμφανίζεται σε φωτογραφίες της αστυνομίας το 1962 όταν εντοπίστηκε εκεί νεκρή η Μονρό, σε ηλικία 36 ετών.

Τι υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες

Το ζευγάρι υποστήριξε στη μήνυσή του τον Μάιο του 2024 ότι το σπίτι δεν είχε ποτέ λάβει χαρακτηρισμό ιστορικού μνημείου. Η Milstein είχε δηλώσει στην Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Ιανουάριο του 2024 ότι το σπίτι ήταν παραμελημένο και ότι το αγόρασαν επειδή βρίσκεται δίπλα στο δικό τους. Υποστήριξαν επίσης ότι η Μονρό δεν υπήρξε δημιουργική κατά την περίοδο που ζούσε εκεί, ότι το σπίτι έχει ανακαινιστεί από 14 διαφορετικούς ιδιοκτήτες από το 1962 και ότι η κύρια κατοικία της ήταν διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη που μοιραζόταν με τον πρώην σύζυγό της, θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ.

Πρότειναν να μετακινήσουν το σπίτι σε πιο προσβάσιμη τοποθεσία ώστε οι θαυμαστές να μπορούν να το επισκέπτονται και να το φωτογραφίζουν, με το επιχείρημα ότι αυτό θα περιόριζε την κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων στη γειτονιά.

Photo: YouTube

Αν και το σπίτι δεν είναι ορατό από τον δρόμο, τουρίστες συχνά σταματούν εκεί και σηκώνουν τα τηλέφωνά τους για να το φωτογραφίσουν.

Το Brentwood Community Council και αρκετοί σύλλογοι κατοίκων τάχθηκαν κατά του χαρακτηρισμού και υπέρ της μετακίνησης του σπιτιού.

Σύμφωνα με την αίτηση χαρακτηρισμού, το σπίτι χτίστηκε το 1929 και οι περισσότερες τροποποιήσεις έγιναν πριν το αγοράσει η Μονρό το 1962 για 75.000 δολάρια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «είναι η πρώτη και μοναδική κατοικία που η Μονρό αγόρασε μόνη της και αντιπροσωπεύει μια παραγωγική περίοδο και μια νέα φάση στη ζωή της».

Ο χαρακτηρισμός εγκρίθηκε, εμποδίζοντας την κατεδάφιση.

Photo: YouTube

Το ζευγάρι μήνυσε την πόλη, ισχυριζόμενο ότι οι αρχές ενήργησαν αντισυνταγματικά και κατηγορώντας τις για «υπόγειους χειρισμούς» ώστε να διατηρήσουν ένα σπίτι που δεν πληροί τα κριτήρια ιστορικού μνημείου.

Στη μήνυση αναφερόταν ότι δεν υπάρχει κανένα φυσικό αποδεικτικό στοιχείο πως η Μονρό έζησε στο σπίτι – ούτε έπιπλο, ούτε ίχνος μπογιάς, ούτε χαλί.

Ο δικαστής Chalfant απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό τον Ιούνιο του 2024, λέγοντας ότι πρόκειται για «κακώς συγκαλυμμένη προσπάθεια να κατεδαφίσουν το σπίτι και να απαλλαγούν από το ζήτημα του χαρακτηρισμού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ του χαρακτηρισμού και το Τμήμα Οικοδομών ανακάλεσε τις άδειες κατεδάφισης.

Στην πιο πρόσφατη κίνησή τους, οι ιδιοκτήτες υποστήριξαν ότι ο χαρακτηρισμός παραβιάζει το δικαίωμά τους να κατεδαφίσουν το σπίτι ώστε να επεκτείνουν τη δική τους κατοικία, αλλά ο δικαστής αποφάσισε να διατηρηθεί ο χαρακτηρισμός, προστατεύοντας το πρώην σπίτι της Μονρό γα πάντα.

