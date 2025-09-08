Ματούλα Ζαμάνη: «Έφαγε» κλήση πηγαίνοντας στη συναυλία της – «Να πιάνουν εμάς και να αφήνουν όλα τα άλλα…» (Video)

Ένα απρόσμενο περιστατικό διηγήθηκε η Ματούλα Ζαμάνη στο κοινό της λίγο πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι στον δρόμο προς τον χώρο της συναυλίας τη σταμάτησε η αστυνομία και της έκοψε κλήση.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε το λάθος της, καθώς δεν φορούσε κράνος, ενώ παρά το γεγονός ότι σχολίασε τον διάλογό της με τον αστυνομικό με χιούμορ, δεν έκρυψε την ενόχλησή της.

«Να είναι καλά τα παιδιά, να πιάνουν εμάς στον δρόμο και να αφήνουν όλα τα άλλα…» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Το σχετικό στιγμιότυπο κατέγραψαν θαυμαστές της με το απόσπασμα να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πριν από ένα χρόνο, η κίνηση της Ματούλας Ζαμάνη να βγάλει την μπλούζα της πάνω στη σκηνή είχε προκαλέσει σάλο, αποτελώντας θέμα συζήτησης τόσο στα social media όσο και στις τηλεοπτικές εκπομπές.

