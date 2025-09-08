Μάρκος Σεφερλής: «Σε ευχαριστώ για ό,τι μου έχεις προσφέρει σε αυτή τη ζωή» έγραψε ο γιος του

Μια τρυφερή ανάρτηση για τον Μάρκο Σεφερλή έκανε ο γιος του, Χάρης, εκφράζοντας δημοσίως τις ευχές του για τα γενέθλια του πατέρα του.

Δημοσιεύοντας σε Instagram story μία κοινή φωτογραφία τους από το γήπεδο, ο γιος του ηθοποιού που σήμερα κλείνει τα 57 του χρόνια, ευχαρίστησε τον πατέρα του για όσα του έχει προσφέρει μέχρι σήμερα.

«Χρόνια πολλά να σε χαίρομαι. Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για εμένα και ό,τι μου έχεις προσφέρει σε αυτή τη ζωή» έγραψε ο Χάρης Σεφερλής στη λεζάντα.

