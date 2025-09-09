Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα – «Το μονογονεϊκό είναι σκληρό» (Video)

Για τη διαδικασία της υιοθεσίας της κόρης της, Έιντα, από την Ουγκάντα μίλησε η Χριστίνα Κοντοβά, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στις δυσκολίες που συνάντησε.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η σχεδιάστρια τόνισε πως ένιωθε μοναξιά κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αφρική μη μπορώντας να δεχτεί καν επίσκεψη από οικείους της, καθώς υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι βίωσε πολλές όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, μια χώρα, την οποία θεωρεί, πλέον, δεύτερη πατρίδα της.

«Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από αυτό που σου είναι γνώριμο. Μακριά από τους γονείς μου, τις αδερφές μου, τον κύκλο μου, το σπίτι μου. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου. Δεν με επισκέφτηκε κανείς γιατί ήταν η περίοδος του Covid, ήταν δύσκολα τα ταξίδια, υπήρχε φόβος με τα ταξίδια. Το ταξίδι στην Αφρική δεν είναι και εύκολο ταξίδι, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο. Είχα και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, είναι μια χώρα που τη θεωρώ και πατρίδα μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στη διαδικασία της υιοθεσίας αλλά και σε κάθε απόφαση που καλείται να πάρει ένας γονέας.

«Η απόφαση του σχολείου για μένα ήταν από τις πιο δύσκολες που είχα πάρει. Ήρθα σε κόντρα και με δικούς μου ανθρώπους. Το μονογονεϊκό είναι σκληρό. Δεν έχεις και τον αντίλογο να σου πει «να δούμε και εκείνο» και να ενδιαφέρεται για το παιδί και να έχει εξίσου την ευθύνη. Έχουμε στη γειτονιά μας ένα καλό σχολείο, μικρό σχολείο. Είναι παιδιά της γειτονιάς που τα ξέρουμε και δεν είμαι υπέρ του δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. Είμαι υπέρ του καλού σχολείου» επισήμανε.

