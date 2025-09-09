Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που δεν είναι στη ζωή και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα κι εγώ σε αυτό» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube παραχώρησε ο Γιώργος Χρανιώτης με τα σχετικά αποσπάσματα να δημοσιεύονται στο προφίλ του στο TikTok.
Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν νιώθει ότι οφείλει κάπου μια συγγνώμη, τότε εκείνος απάντησε ότι πράγματι χρωστάει μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.
«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της.
@argiriszannias «Σε μια κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή…» Γιώργος Χρανιώτης 🎬 Ολόκληρη συνέντευξη: link στο bio #ΤοΣυστατικόΠουΈλειπε #tosystatikopoueleipe #ΓιώργοςΧρανιώτης #GiorgosHraniotis ♬ πρωτότυπος ήχος – Αργύρης Ζαννιάς
Διαβάστε επίσης:
«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)
Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού τελικά μου άνοιξαν τα μάτια για πολλά πράγματα»
Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.