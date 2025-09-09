Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που δεν είναι στη ζωή και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα κι εγώ σε αυτό» (Video)

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube παραχώρησε ο Γιώργος Χρανιώτης με τα σχετικά αποσπάσματα να δημοσιεύονται στο προφίλ του στο TikTok.

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν νιώθει ότι οφείλει κάπου μια συγγνώμη, τότε εκείνος απάντησε ότι πράγματι χρωστάει μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.

«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της.

