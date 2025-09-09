search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 09:35

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που δεν είναι στη ζωή και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα κι εγώ σε αυτό» (Video)

09.09.2025 09:35
giorgos-chraniotis-new

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube παραχώρησε ο Γιώργος Χρανιώτης με τα σχετικά αποσπάσματα να δημοσιεύονται στο προφίλ του στο TikTok.

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν νιώθει ότι οφείλει κάπου μια συγγνώμη, τότε εκείνος απάντησε ότι πράγματι χρωστάει μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.

«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της.

@argiriszannias «Σε μια κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή…»  Γιώργος Χρανιώτης 🎬 Ολόκληρη συνέντευξη: link στο bio #ΤοΣυστατικόΠουΈλειπε #tosystatikopoueleipe #ΓιώργοςΧρανιώτης #GiorgosHraniotis ♬ πρωτότυπος ήχος – Αργύρης Ζαννιάς

Διαβάστε επίσης:

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού τελικά μου άνοιξαν τα μάτια για πολλά πράγματα»

Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

KOPIDENTRON
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

ekav1
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

ektimisi_kosmima
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:43
odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

KOPIDENTRON
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

ekav1
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

1 / 3