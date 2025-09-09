«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

Μία ξεχωριστή κοινή συναυλία με τα δυο του παιδιά, Γιώργο και Κατερίνα έδωσε ο Γιάννης Πλούταρχος, το βράδυ της Δευτέρας (8/9), στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας.

Οι τρεις τραγουδιστές ξεσήκωσαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο «πιπεράτες» στιγμές.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πλούταρχος ενώ ήταν στη σκηνή, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που θέλουν την κόρη του να παντρεύεται, με τους θεατές να παρακολουθούν τον παρακάτω διάλογο ανάμεσα σε πατέρα και κόρη.

«Βρε την Κατερίνα, καλώς την. Πού είσαι, κόρη; Έμαθα ότι παντρεύεται… από τα sites το έμαθα. Είναι αλήθεια αυτό;» τη ρώτησε χαριτολογώντας, με την κόρη του να απαντά αμήχανα:

«Όχι, βέβαια. Είμαι μικρή ακόμα για τέτοια»

