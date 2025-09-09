search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 09:12

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

09.09.2025 09:12
ploutarhos-kori-new

Μία ξεχωριστή κοινή συναυλία με τα δυο του παιδιά, Γιώργο και Κατερίνα έδωσε ο Γιάννης Πλούταρχος, το βράδυ της Δευτέρας (8/9), στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας.

Οι τρεις τραγουδιστές ξεσήκωσαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο «πιπεράτες» στιγμές.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πλούταρχος ενώ ήταν στη σκηνή, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που θέλουν την κόρη του να παντρεύεται, με τους θεατές να παρακολουθούν τον παρακάτω διάλογο ανάμεσα σε πατέρα και κόρη.

«Βρε την Κατερίνα, καλώς την. Πού είσαι, κόρη; Έμαθα ότι παντρεύεται… από τα sites το έμαθα. Είναι αλήθεια αυτό;» τη ρώτησε χαριτολογώντας, με την κόρη του να απαντά αμήχανα:

«Όχι, βέβαια. Είμαι μικρή ακόμα για τέτοια»

Διαβάστε επίσης:

Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού τελικά μου άνοιξαν τα μάτια για πολλά πράγματα»

Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025

Lady Gaga: Η φωτογραφία με τα τέσσερα βραβεία των MTV VMAs 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektimisi_kosmima
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

6650969 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς

adonis-georgiadis-syn-typou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οργίλος ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον γιατρό που, αγενώς, δεν του έδωσε το χέρι

plomari_lesvos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλωμάρι όπως… Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί επενδυτές συμπεριφέρονται σαν έποικοι – Σφοδρές καταγγελίες για όργιο αυθαιρεσιών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:25
ektimisi_kosmima
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

6650969 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς

1 / 3