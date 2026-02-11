Ανησυχία για τον Billy Joel μετά την επιστροφή του στη σκηνή – «Πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από όσο επιτρέπει η υγεία του» (Video)

Ιδιαίτερα ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Μπίλι Τζόελ έχει προκαλέσει η πρόσφατη επιστροφή του στη σκηνή, με δημοσίευμα του Radar Online να υποστηρίζει ότι ο 75χρονος καλλιτέχνης «πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από όσο επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του».

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, ο Τζόελ είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με μια εγκεφαλική πάθηση η οποία είναι πιθανό να επηρεάζει την ισορροπία, τη μνήμη και την κινητικότητα, ενώ συνήθως απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση και ξεκούραση.

Παρά τα παραπάνω, ο τραγουδοποιός αιφνιδίασε τους θαυμαστές του στη Φλόριντα, όταν ανέβηκε στη σκηνή για μια σύντομη εμφάνιση, αποσπώντας τη θερμή υποδοχή του κοινού.

Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο αναφέρει ότι «ο Μπίλι ανέβηκε ψυχολογικά από την εμφάνιση στη Φλόριντα», ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες, «οι άνθρωποι γύρω του φοβούνται ότι αν βιαστεί να επιστρέψει, θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή».

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ειδικοί υγείας στη Φλόριντα έχουν προειδοποιήσει πως τα έντονα ταξίδια και η σωματική καταπόνηση ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους επιπλοκών, γι’ αυτό και η οικογένεια του Τζόελ φέρεται να τον προτρέπει να «κόψει ταχύτητα» και να δώσει προτεραιότητα στην αποκατάστασή του.

Βίντεο από την εμφάνισή του

Διαβάστε επίσης:

Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής: «Στον ήλιο των τραγουδιών»

Bad Bunny: Tο «halftime show» στο Super Bowl μετέτρεψε τον pop star σε πρεσβευτή των μεταναστών της Λατινικής Αμερικής (Photos/Videos)

Μπραντ Άρνολντ: Πέθανε ο frontman των 3 Doors Down – Έδινε «μάχη» με τον καρκίνο των νεφρών