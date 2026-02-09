Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής: «Στον ήλιο των τραγουδιών»

«Στον ήλιο των τραγουδιών» των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Σπανού, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Μάνου Ελευθερίου, Νίκου Γκάτσου κ.α. η αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών μετατρέπεται σε ένα πεντάγραμμο γεμάτο πάθος, με πρωταγωνιστές δυο εξαίρετους μουσικούς: Τον Θάνο Ολύμπιο και τον Σωτήρη Προίσκο, μαζί με τη Νατάσα Χαμπίδου, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ο Θάνος Ολύμπιος είναι πτυχιούχος του Μουσικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό, κατέχει πτυχίο κλασσικού πιάνου καθώς και πτυχία ανωτάτων θεωρητικών σπουδών μουσικής: Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Το 2013 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του Θάνου Ολύμπιου με τίτλο «Διαδρομές» όπου έχει ερμηνεύσει τραγούδια σπουδαίων δημιουργών όπως οι: Μίκης Θεοδωράκης, Σαράντης Αλιβιζάτος, Αντώνης Μιτζέλος, Μανώλης Καραντίνης κ.α.

Το 2016 κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με καινούριες συνθέσεις που του χάρισε ο κορυφαίος συνθέτης Μίμης Πλέσσας και σε στίχους σπουδαίων στιχουργών όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος κ.α. Στο άλμπουμ το οποίο έγινε και πλατινένιο συμμετέχουν και οι δημοφιλείς τραγουδίστριες Δέσποινα Ολυμπίου και Ραλλία Χρηστίδου μέσα από δύο ντουέτα με τον Θάνο Ολύμπιο. Από το 2017 έως το 2019 παρουσίασε τα τελευταία καινούρια τραγούδια σε στίχους του κορυφαίου στιχουργού-ποιητή Μάνου Ελευθερίου και συνθέσεις των Μίμη Πλέσσα, Χρύσανθου Μουζακίτη, αλλά και δικές του.

Ο Σωτήρης Προίσκος είναι Μαθηματικός και αυτοδίδακτος μουσικός. Το 2012 ξεκινάει μαθήματα τζαζ πιάνου από τον George Metaxas και συμμετέχει στο μοντέρνο τμήμα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και στην Χορωδία του Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα παίρνει μέρος στην όπερα «Διδώ και Αινείας» με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Το 2017 γίνεται μέλος του φωνητικού συνόλου «Διάσταση» της Κύπρου και από τότε έχει συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αυτή την περίοδο ασχολείται ενεργά με τη μουσική σύνθεση.

Η Νατάσα Χαμπίδου είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια και ασκεί ενεργά το επάγγελμα της. Από μικρή ηλικία, είχε αγάπη για την μουσική και το τραγούδι. Συμμετείχε σε μουσικά δρώμενα και η μεγάλη αγάπη της για το τραγούδι την ώθησε, να ασχοληθεί πιο εντατικά και να ξεκινήσει μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας, που παρακολουθεί έως σήμερα. Πλέον ακολουθεί πιστά και τις δύο αυτές διαδρομές με σεβασμό και αφοσίωση.

Συνοδεύουν οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Πιάνο: Γιώργος Πανταλός

Κιθάρα: Δημήτρης Μαργαρίτης

Μπουζούκι: Διονύσης Διονυσόπουλος

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΕΔΩ

