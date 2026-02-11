Νίκος Σεργιανόπουλος: Θρίλερ με τη διαθήκη του ετεροθαλούς αδερφού του – Κρίθηκε πλαστή (Video)

Σε δικαστικό θρίλερ μεγάλων διαστάσεων εξελίσσεται το ζήτημα της διαθήκης που εμφανίστηκε μετά τον θάνατο του ετεροθαλούς αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η εν λόγω διαθήκη που έλεγε ότι μέρος της περιουσίας του θα περνούσε σε μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αποδείχτηκε πλαστή.

Η Σοφία Βλαχιώτη, συνήγορος στενού συγγενούς του ετεροθαλούς αδελφού του ηθοποιού, μίλησε στο Happy Day.

«Έχει γίνει μήνυση από τον εντολέα μου, ο οποίος ήταν στενός συγγενής του αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου. Στο πλαίσιο, λοιπόν, διερεύνησης της υπόθεσης στην ποινική διαδικασία, διορίστηκε με εισαγγελική παραγγελία ανεξάρτητη δικαστική γραφολόγος, όπου έχει κάνει έτσι μία πολύ λεπτομερή προσέγγιση επιστημονικά και έχει κρίνει ότι η διαθήκη και η υπογραφή, η οποία είχε τεθεί στη διαθήκη αυτή, είναι πλαστή. Μιλάμε για αρκετά μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για καταθέσεις τραπεζικές, μιλάμε για μετρητά, για ακίνητα… Ένα χαρακτηριστικό είναι ένας πύργος στην Καστέλα, στον Πειραιά ο οποίος πωλήθηκε από την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ένα σπίτι στον Κεραμεικό με θέα την Ακρόπολη» ανέφερε αρχικά η κα Βλαχιώτη.

«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν είχε προβλέψει διαθήκη. Οπότε η περιουσία του πήγε στην αδελφή του, στη μητέρα του και στον αδερφό του, τον ετεροθαλή. Ο ετεροθαλής αδελφός του είχε κληρονομήσει κάποιο ποσοστό από την περιουσία. Είχε κληρονομήσει το ακίνητο στο Παγκράτι, κατά το μέρος που του αναλογούσε… Είχε κληρονομήσει πνευματικά δικαιώματα, είχε κληρονομήσει κάποια ακίνητα στη Δράμα, από τον τόπο καταγωγής…» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η υπάρχουσα περιουσία έχει δεσμευτεί από την Αρχή για το ξέπλυμα.

