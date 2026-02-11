Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

Μετά τη Μαντόνα το 2024 και τη Lady Gaga το 2025, είναι η σειρά της Σακίρα να ανέβει στη σκηνή που θα στηθεί στη θρυλική παραλία Copacabana στις 2 Μαΐου, για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της βραζιλιάνικης πόλης.

«”Οι γοφοί δεν λένε ψέματα” και η δημοτική αρχή το επιβεβαιώνει: η Σακίρα στην Κοπακαμπάνα στις 2 Μαΐου», ήταν το μήνυμα που ανήρτησαν οι αρχές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Μια αναφορά στο διάσημο τραγούδι της Κολομβιανής τραγουδίστριας “Hips don’t lie”.

🚨 Shakira has been officially confirmed as the headliner of Todo Mundo Mo Rio at Copacabana Beach in Brazil.



Her historic performance will take place in May 2, 2026. pic.twitter.com/BGyjOC4KBY — Pop Stuff (@ThePopStuff) February 11, 2026

Αυτή η ανακοίνωση βάζει τέλος σε εβδομάδες φημολογίας και αναμονής για το αν η Σακίρα θα εμφανιστεί στην περίφημη παραλία της Βραζιλίας, σε αυτό το ετήσιο ραντεβού που δίνεται τον μήνα Μάιο με στόχο, μεταξύ άλλων, την προσέλκυση τουριστών κατά τη διάρκεια της «χαμηλής σεζόν».

Η πρώτη έκδοση αυτής της δωρεάν εκδήλωσης με τίτλο «Todo mundo no Rio» (Όλος ο κόσμος στο Ρίο) πραγματοποιήθηκε το 2024, με τη Μαντόνα, πριν από τη Lady Gaga την επόμενη χρονιά.

🚨ATENÇÃO: Shakira será a atração do "Todo mundo no Rio" e canta em maio na Praia de Copacabana. pic.twitter.com/JlHjTZtyZk February 11, 2026

Σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία Riotur, 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρέστησαν στη συναυλία της Lady Gaga έναντι 1,6 εκατομμυρίων για τη συναυλία της Μαντόνα.

Για την έκδοση 2026, ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες, είχε κινήσει την περιέργεια των μουσικόφιλων δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου εκείνος εμφανιζόταν δίπλα στη Σακίρα, αλλά επίσης στη Μπρίτνεϊ Σπιρς, στην Μπιγιονσέ, στον Τζάστιν Μπίμπερ και στη Ριάνα.

🇧🇷 O Globo informa que Shakira será la atracción de Todo Mundo No Rio con un show gratuito en Copacabana en el mes de mayo pic.twitter.com/my2QZTLyN1 — fefe (@fedeebongiorno) February 11, 2026

Θα είναι τελικά η Σακίρα. Η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, ηλικίας 49 ετών, έχει ήδη δώσει πολλές συναυλίες στη Βραζιλία, μεταξύ άλλων τον περασμένο χρόνο, στο πλαίσιο της περιοδείας της “Las Mujeres Ya No Lloran” (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πλέον), όπως ακριβώς ο τίτλος του τελευταίου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024.

Hoy, hace un año Shakira empezaba su Tour "Las Mujeres ya no Lloran" en Brasil y hoy anuncian que será la encargada del show en Copacabana, se cierra el círculo.#Shakicabana pic.twitter.com/ON9zPDNE23 — 🐺🐾 (@_Licantropa) February 11, 2026

