LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Για τρίτη μέρα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά νοσηλεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό.

Όπως έγινε γνωστό, ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωση για την οποία λαβάνει φαρμακευτική αγωγή, με τους θεράποντες ιατρούς του να επισημαίνουν ότι η κλινική του εικόνα είναι καλή, ενώ -εκτός απροόπτου- θα πάρει εξιτηριο σήμερα το μεσημέρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Buongiorno, η μητέρα του καλλιτέχνη, Κλειώ, την ίδια μέρα, λίγο πριν την εισαγωγή του Γιώργου Mαζωνάκη, είχε πάρει εξιτήριο έπειτα από τρεις εβδομάδες δικής της νοσηλείας στο θεραπευτήριο.

Λόγω ιατρικού απορρήτου δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

