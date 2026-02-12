Ζέικ Μαλίκ για Τζίτζι Χαντίντ: Την αγαπώ αλλά δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της

Ο Ζέιν Μαλίκ προκάλεσε σάλο στο κοινό με την πρόσφατη δήλωσή του. Παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ποτέ ερωτευμένος με την πρώην σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ.

Το πρώην μέλος των One Direction είπε: «Δεν ξέρω αν έχω ερωτευτεί ποτέ πραγματικά μέχρι τώρα», το 2024.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση, ο Ζέιν Μαλίκ επιβεβαίωσε ότι το συναίσθημα της αγάπης δεν υποχώρησε ποτέ επειδή πάντα εξελισσόταν.

«Ναι, η κατανόησή μου για την αγάπη πάντα εξελισσόταν. Εκείνη την εποχή, σκέφτηκα, μπορεί να ένιωθα ότι είναι αγάπη, αλλά καθώς μεγάλωνα, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι αγάπη. Ίσως είναι απλώς λαγνεία. Ίσως αυτό, ίσως εκείνο. Δεν νιώθω ότι είναι αγάπη», είπε ο Ζέιν Μαλίκ στο podcast Call Her Daddy.

«Για αυτό, για το ψηφιακό αποτύπωμα. Θα αγαπώ πάντα την G, επειδή είναι ο λόγος που ο γιος μου είναι σε αυτόν τον κόσμο και την σέβομαι. Θα την αγαπώ πάντα, αλλά δεν ξέρω αν την ερωτεύτηκα ποτέ», εξήγησε.

Ο 33χρονος τραγουδιστής είπε ότι δεν έχει νιώσει ποτέ τέτοια αγάπη για την Τζίτζι Χαντίντ.

«Την αγαπούσα πολύ, αλλά υποθέτω ότι δεν ήταν έρωτας εκείνη τη στιγμή», είπε.

Η σχέση τους έληξε το 2021. Μετά τον χωρισμό τους, η Τζίτζι Χαντίντ βγαίνει με τον Μπράντλεϊ Κούπερ από το 2023.

Ο Μαλίκ και η Χαντίντ είναι επίσης γονείς του γιου τους, Κάι.

Διαβάστε επίσης:

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία ανάρτησή του και ο φόρος τιμής από τους φίλους του

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)