Σκληρή απάντηση Χρηστίδου – Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

Την έντονη αντίδραση της Σίσσυς Χρηστίδου και του Νίκου Συρίγου προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για τις προσωπικές του ζωές.

«Απαντήσεις δικαιούνται αυτοί που έχουν σημασία για εμένα. Στους υπόλοιπους η απάντησή μου θα είναι η σιωπή. Όπως στους συναδέλφους της εκπομπής της κ. Χρηστίδου και του κ. Λιάγκα. Θα είναι η σιωπή γιατί διαπιστώνω ότι όσο και να ποτίσεις ένα φυτό θα αναπτυχθεί εφόσον είναι αληθινό. Εφόσον είναι πλαστικό και μούφα ούτε θα ανθίσει, ούτε θα αναπτυχθεί», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπανώτας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Τα σχόλια τα δικά μας αφορούσαν το σχόλιο του Δημήτρη, όχι τον Δημήτρη. Όπως κάνει κι εκείνος και πάντα αυτό κάνουμε. Δεν το κάνουμε πάνω στην προσωπικότητά του ή στην προσωπική του ζωή. Ο σχολιασμός αφορούσε τη δική του φράση και διατύπωση. Μόνο εκεί διαφωνήσαμε, δεν αφορούσε όλο του το είναι. Διαφώνησαν ακόμα και οι συνεργάτες σου. Σου κάνει εντύπωση η δική μας θέση; Μπορούμε να διαφωνούμε και να συμπαθούμε ο ένας τον άλλον και να συνυπάρχουμε. Εκτίμησα το τηλέφωνο που πήρες μετά την Ελένη Βουλγαράκη, παρόλα αυτά, το πώς συνέχισε τη φράση του μου κλώτσησε πολύ».

Το σχόλιο του Συρίγου

«Σχολιάσαμε τη ζωή του Παπανώτα για τη ζωή της Ελένης Βουλγαράκη. Κι αυτό θα κάνουμε αν το ξανακάνει. Έτσι έπρεπε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά στα σχόλια του Παπανώτα για την προσωπική μου ζωή, το μόνο αίσθημα που μου δημιουργεί είναι ότι θέλω να τραβήξω το καζανάκι», πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος.

