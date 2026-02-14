Ναταλία Γερμανού για τους ημιτελικούς της Eurovision: «Ο Ακύλας ήταν σαν ένα τρακτέρ που πέρασε και τα ισοπέδωσε όλα»

Για τον β’ ελληνικό ημιτελικό της Eurovision μίλησε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της Κατερίνα Καραβάτου.

Στην τηλεφωνική της παρέμβαση στον ALPHA, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για τη διοργάνωση, δίνοντας θετικό πρόσημο στην παραγωγή και τη συνολική αισθητική του θεσμού.

«Μου άρεσαν πολύ οι δύο βραδιές. Ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένες, σκηνοθετημένες, μου άρεσαν τα κείμενα, οι παρουσιαστές και η χημεία τους. Βρήκα πολύ ωραίες φωνές ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους αλλά δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με όλους όσοι προκρίθηκαν», είπε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Koza Mostra.

«Ξετρελάθηκα με τους Koza Mostra, είμαι φαν της φωνής του Ηλία Κόζα», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για τον Good Job Nicky

Η Ναταλία Γερμανού δεν δίστασε να διατυπώσει και μία πιο αιχμηρή άποψη για την εμφάνιση του Good Job Nicky, διευκρινίζοντας ότι αναγνωρίζει το ταλέντο του, αλλά θεωρεί πως η συγκεκριμένη βραδιά δεν ήταν η καλύτερή του.

«Θα μου επιτρέψετε να πω μία unpopular opinion για τον Good Job Nicky. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, δεν πιστεύω ότι χθες ήταν στην καλύτερή του βραδιά. Δεν ξέρω αν είχε θέμα με τον ήχο, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και φανταζόμασταν. Ξέρουμε τις δυνατότητές του αλλά χθες ένιωσα ότι ήταν ένα κλικ κάτω φωνητικά», σχολίασε.

Το φαβορί που «ισοπέδωσε» τον ανταγωνισμό

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον Ακύλα, επισημαίνοντας πως η δυναμική του είχε φανεί από την αρχή της διαδικασίας.

«Ο Ακύλας έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, μην κρυβόμαστε τώρα. Και είναι λίγο άδικο για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Ήταν σαν ένα τρακτέρ που πέρασε και τα ισοπέδωσε όλα», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Ναταλία Γερμανού.

Διαβάστε επίσης:

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ – Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Σίσσυ Χρηστίδου για Αγίου Βαλεντίνου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα έρωτα!»

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το όνομα “Χαμπέας” ήταν δικό μου αίτημα – Ήθελα να το κάνω καλαματιανό»