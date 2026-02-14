Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το όνομα “Χαμπέας” ήταν δικό μου αίτημα – Ήθελα να το κάνω καλαματιανό»

Για τον «Βαγγέλη Χαμπέα» και τον ρόλο του στην αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος «Στην αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ.

«Το μουστάκι είναι από το Σόι. Όταν το 2014 με φώναξαν να κάνω το Σόι και μου είπαν “θα αφήσεις τα μαλλιά σου γκρίζα, θα αφήσεις μουστάκι και θα βάλεις κοιλιά”. Τότε λέω, “ευχαρίστως να αφήσω τα μαλλιά, να βάλω και μουστάκι, κοιλιά με τίποτα”. Με ρώτησαν να βάλω ψεύτικη και είπα όχι. Λέω, “πάρτε έναν καραφλό, έναν χοντρό, έναν άλλον, έναν πάση περιπτώσει”», εξήγησε αργικά ο σπουδαίος ηθοποιός.

«Και το όνομα Χαμπέας ήταν δικό μου αίτημα. Για να γίνω Καλαματιανός εγώ, το έκανα. Ήθελα να το κάνω καλαματιανό. Είχα φάει bullying όταν ήρθα λύκειο στην Αθήνα. Γέλαγαν τα παιδιά, νόμιζα ότι μυρίζω. Από τα “ν” και τα “λι”, γιατί μίλαγα πολύ καλαματιανά. Όχι ότι μου είχε μείνει απωθημένο, αλλά μου δόθηκε η δυνατότητα, ήταν εύρημα όλο δικό μου. Γενικά, στις δουλειές μου δεν θέλω να αισθάνομαι εκτελεστής αλλά δημιουργός», πρόσθεσε.

