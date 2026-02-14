search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 10:01
14.02.2026 09:33

Eurovision: «Γ@@@ τον ήχο σας» – Ξέσπασμα Βαρθακούρη για το πρόβλημα στην ερμηνεία του αδελφού του

14.02.2026 09:33
Ξέσπασε μέσω των social media ο Χάρης Βαρθακούρης, ενώ παρακολουθούσε την εμφάνιση του αδερφού του στον Β’ ελληνικό ημιτελικό της Eurovision.

Ο Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή, το βράδυ της Παρασκευής, για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής.

Ωστόσο, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν μπόρεσε να τον απολαύσει, όπως θα ήθελε, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στον ήχο.

«Γ…ώ τον ήχο σας. Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!», έγραψε στο Χ, δηλώνοντας την οργή του.

