Πατέρας Κυριακής Γρίβα για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών: Aν έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή

Σε δίκη παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί, που δεν προστάτευσαν την Κυριακή Γρίβα στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Η εισαγγελική πρόταση σημειώνε ότι αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η Κυριακή θα ήταν ζωντανή.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας. «Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν θα ήμασταν τώρα, ούτε στα κανάλια, ούτε στα δικαστήρια ούτε πουθενά. Θα ήμουν με την κόρη μου. Με τις αγκαλιές μας και τις αγάπες μας. Αυτή της στιγμή μας είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους και πού είναι η κόρη μου; Εφόσον είπαν ότι έκαναν όλες τις σωστές ενέργειες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Γρίβας επεσήμανε ότι οι κατηγορούμενοι τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο. «Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

«Ντροπή και αίσχος, για το Ελληνικό Σώμα με αυτούς του αστυνομικούς – αγκάθια όπως σας είπε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας», κατέληξε ο πατέρας της Κυριακής.

Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», καταλήγει στην πρότασή της η εισαγγελέας.

