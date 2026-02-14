Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ – Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Beef άνοιξε ένας Ιταλός μάγειρας με τον Άκη Πετρετζίκη αφού τον έκραξε στο Instagram για την εκτέλεση μιας γνωστής ιταλικής συνταγής για ζυμαρικά.

Ο λόγος για τον Vincenzo Prosperi, γνωστός online ως Vincenzo’s Plate, ένας Ιταλός δημιουργός περιεχομένου και σεφ/μαγειρικός δημιουργός στο YouTube, ιδιαίτερα γνωστός για τα βίντεο και τις συνταγές του με αυθεντική ιταλική κουζίνα.

Ο Prosperi έχει γίνει δημοφιλής μέσα από το κανάλι του, Vincenzo’s Plate, όπου μαγειρεύει και παρουσιάζει ιταλικές συνταγές, συμβουλές και αντιδράσεις σε διάφορα βίντεο σχετικά με το φαγητό.

Το κανάλι ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 και τα τελευταία χρόνια έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές με εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές συνολικά.

Στα βίντεό του επικεντρώνεται σε συνταγές παραδοσιακής ιταλικής κουζίνας, με μια προσέγγιση που συνδυάζει εκπαίδευση, χιούμορ και αυθεντικότητα.

Εμφανίζει συχνά συνταγές από την κουζίνα της γιαγιάς (“Nonna”) και επικεντρώνεται στο να δείξει πώς να μαγειρεύει κανείς πραγματική ιταλική κουζίνα στο σπίτι.

Εκτός από μαγειρικά βίντεο όμως, κάνει και reaction videos, δηλαδή βλέπει και σχολιάζει βίντεο άλλων δημιουργών σχετικά με την ιταλική κουζίνα. Ένας από αυτούς που έπεσαν στα… νύχια του ήταν και ο Έλληνας σεφ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο Prosperi σχολιάζει τη συνταγή spaghetti aglio e olio που ο Πετρετζίκης εκτελεί μιλώντας Αγγλικά.

Ο Ιταλός μάγειρας είναι πολύ… αυστηρός, σχολιάζοντας αρνητικά όχι μόνο τα λίγα Ιταλικά του Έλληνα σεφ αλλά και τα Αγγλικά του.

Φυσικά το μεγαλύτερο κράξιμο αφορούσε τα υλικά και την εκτέλεση, με τον Prosperi να γίνεται έξαλλος όταν είδε να μπαίνει παρμεζάνα στη συνταγή.

Και εννοείται ότι λίγο μετά έδειξε ακριβώς πώς γίνεται αυτή η απλή και με λίγα υλικά ιταλική μακαρονάδα με σκόρδο και λάδι (αυτό σημαι΄νει aglio e olio).

Τα σχόλια στο βίντεο δίνουν και παίρνουν με επικό εκείνο που αναφέρει ότι «και το 10χρονο παιδί μου ξέρει καλύτερα, δείξτου πώς γίνεται σεφ Βιντσένζο» ενώ κάποιος προσπάθησε να υπερασπιστεί τον Άκη Πετρετζίκη γράφοντας ότι είναι από τους καλύτερους Έλληνες σεφ που κάνει κυρίως γρήγορες και εύκολες συνταγές, για να πα΄ρει την απάντηση «μακάρι να έκανε και αυτήν εύκολα, γρήγορα και με τα απλά υλικά της»!

Kαι για να μην νομίζετε ότι έχει κάτι προσωπικό με τον Άκη Πετρετζίκη, ο συγκεκριμένος μάγειρας έχει κράξει πολύ περισσότερο και συστηματικά τον Gordon Ramsey, που θεωρείται εκ των κορυφαίων…

