search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 10:21

Σίσσυ Χρηστίδου για Αγίου Βαλεντίνου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα έρωτα!»

14.02.2026 10:21
xristidou

Αποφασισμένη να ζήσει τον Άγιο Βαλεντίνο όπως του αξίζει δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Εδώ καρδούλες, αγάπες, είπαμε να τον τιμήσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Καλά μην φανταστείτε, για τους υπόλοιπους! Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Εγώ το ζω κανονικά μόνη μου, χωρίς κανέναν λόγο. Είναι η γιορτή της αγάπης γενικά και όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα έρωτα, έχεις αγάπη από πάρα πολλούς. Μιλάω πολύ σοβαρά», ανέφερε στην αρχή της εκπομπή της η παρουσιάστρια.

«Ακούστε τώρα, επειδή αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, θα είμαι ειλικρινής, γι αυτό και καθυστερήσαμε να βγούμε λίγο. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Βγήκαμε να σας πούμε τα χρόνια πολλά, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα το λύσουμε σίγουρα και θα επιστρέψουμε», εξήγησε η παρουσιάστρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εκπομπή βγήκε ξανά κανονικά στον «αέρα», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ενημερώνει πως το πρόβλημα λύθηκε και πως η εκπομπή θα μεταδοθεί κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το όνομα “Χαμπέας” ήταν δικό μου αίτημα – Ήθελα να το κάνω καλαματιανό»

Eurovision: «Γ@@@ τον ήχο σας» – Ξέσπασμα Βαρθακούρη για το πρόβλημα στην ερμηνεία του αδελφού του

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του Β’ ημιτελικού που πέρασαν στον μεγάλο εθνικό τελικό (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

lesvos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κεντροαριστερή σύναξη στη Μυτιλήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:12
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

1 / 3