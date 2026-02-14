Σίσσυ Χρηστίδου για Αγίου Βαλεντίνου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα έρωτα!»

Αποφασισμένη να ζήσει τον Άγιο Βαλεντίνο όπως του αξίζει δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Εδώ καρδούλες, αγάπες, είπαμε να τον τιμήσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Καλά μην φανταστείτε, για τους υπόλοιπους! Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Εγώ το ζω κανονικά μόνη μου, χωρίς κανέναν λόγο. Είναι η γιορτή της αγάπης γενικά και όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα έρωτα, έχεις αγάπη από πάρα πολλούς. Μιλάω πολύ σοβαρά», ανέφερε στην αρχή της εκπομπή της η παρουσιάστρια.

«Ακούστε τώρα, επειδή αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, θα είμαι ειλικρινής, γι αυτό και καθυστερήσαμε να βγούμε λίγο. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Βγήκαμε να σας πούμε τα χρόνια πολλά, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα το λύσουμε σίγουρα και θα επιστρέψουμε», εξήγησε η παρουσιάστρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εκπομπή βγήκε ξανά κανονικά στον «αέρα», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ενημερώνει πως το πρόβλημα λύθηκε και πως η εκπομπή θα μεταδοθεί κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το όνομα “Χαμπέας” ήταν δικό μου αίτημα – Ήθελα να το κάνω καλαματιανό»

Eurovision: «Γ@@@ τον ήχο σας» – Ξέσπασμα Βαρθακούρη για το πρόβλημα στην ερμηνεία του αδελφού του

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα επτά τραγούδια του Β’ ημιτελικού που πέρασαν στον μεγάλο εθνικό τελικό (Videos)