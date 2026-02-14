Αθηνά Οικονομάκου: «Είχα μάθει σε κακοποιητικές σχέσεις – Θυσίαζα την αξιοπρέπειά μου» (Videos)

Για τη ζωή της, την ψυχοθεραπεία, τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και το δύσκολο συναισθηματικό ταξίδι που προηγήθηκε μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η ηθοποιός περιέγραψε πώς η ψυχοθεραπεία αποτέλεσε σημείο καμπής και εξήγησε πως η επιλογή συντρόφου είναι για εκείνη βαθιά συνδεδεμένη με το μέλλον και την ψυχική υγεία των παιδιών της.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια»

«Ήταν τόσο πολλά τα θετικά, και τόσο διαφορετικός εξαρχής στον τρόπο συμπεριφοράς και που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω “Δεν μπορεί, είναι αλήθεια, υπάρχει τελικά”», είπε για τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος μέσα κι έξω».

Οι κακοποιητικές σχέσεις και τα λάθος πρότυπα

Η ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί και στις εμπειρίες του παρελθόντος, περιγράφοντας μοτίβα σχέσεων που την πλήγωσαν βαθιά.

«Είχα πολύ λάθος πρότυπα, είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει αληθινή αγάπη. Ήξερα επίσης ότι οι γυναίκες πρέπει να μένουν λίγο πιο πίσω στα πράγματα, γιατί οι άντρες είναι ανώτεροι. Έπρεπε να θυσιάζω την αξιοπρέπειά μου υποχωρώντας σε συνθήκες και συμπεριφορές χειριστικές», εξήγησε.

«Κατάφερα να με αγαπήσω πρώτα εγώ»

Καθοριστικό ρόλο στη ζωή της έπαιξε η προσωπική δουλειά με τον εαυτό της. Όπως εξομολογήθηκε, μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάφερε να αναγνωρίσει τα μοτίβα που την κρατούσαν πίσω και να τα ανατρέψει.

«Όταν το βρήκα και αποφάσισα ότι δεν το θέλω άλλο στη ζωή μου, με πολλή δουλειά κατάφερα να το γυρίσω και να με αγαπήσω πρώτα εγώ. Άρχισα να επιλέγω ανθρώπους που μου δίνουν μόνο φως και αγάπη. Έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου».

«Το έκανα για την κόρη μου και τον γιο μου»

Όπως εξήγησε η Αθηνά Οικονομάκου πήρε την απόφαση να μην αποδέχεται πια σχέσεις που την πληγώνουν, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τα παιδιά της.

«Αυτό το έκανα για την κόρη μου και τον γιο μου, σε κανέναν δεν αξίζουν αυτές οι συνθήκες», τόνισε.

