search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 18:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 16:13

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

18.01.2026 16:13
ikonomakou-tserela-new

Μπορεί η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα να έχουν επιλέξει να κρατήσουν τον επικείμενο γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η ημερομηνία του μυστηρίου ήρθε τελικά στο φως.

Σύμφωνα με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, το ερωτευμένο ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Χρήστος Κούτρας οι ετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας» – Το σχόλιο Κατσαρίδη

Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σύντροφό σου, δεν μπορεί να καθορίσει αν είσαι καλός γονιός ή όχι»

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του που περίμενε στο κρύο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
norwayUSA1
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία για δασμούς Τραμπ: «Προς το παρόν» όχι στα αντίμετρα σε αμερικανικές εισαγωγές

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών

perama
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Οργή κατοίκων για τη φωτιά κοντά στα καζάνια καυσίμων – Τα παράπονα για το 112 και η έλλειψη σχεδίου απομάκρυνσης

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά

trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγωσαν» οι ηγέτες κρατών με το «εισιτήριο» του 1 δισ. που θέλει ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Υπονομεύει το έργο του ΟΗΕ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 18:15
norwayUSA1
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία για δασμούς Τραμπ: «Προς το παρόν» όχι στα αντίμετρα σε αμερικανικές εισαγωγές

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών

perama
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Οργή κατοίκων για τη φωτιά κοντά στα καζάνια καυσίμων – Τα παράπονα για το 112 και η έλλειψη σχεδίου απομάκρυνσης

1 / 3