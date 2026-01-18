Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

Μπορεί η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα να έχουν επιλέξει να κρατήσουν τον επικείμενο γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η ημερομηνία του μυστηρίου ήρθε τελικά στο φως.

Σύμφωνα με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, το ερωτευμένο ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Χρήστος Κούτρας οι ετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

