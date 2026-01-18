search
18.01.2026 13:00

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του που περίμενε στο κρύο (Video)

18.01.2026 13:00
mawnakis-sfinakia

Σφηνάκια κέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κόσμο, που είχε σχηματίσει ουρά έξω από το νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται, για να τον «ζεστάνει».

Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο καλλιτέχνης αφού χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε στο κρύο για να μπει στο μαγαζί για να τον δει, τους πήγε σφηνάκια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με τον κόσμο λέγοντας «αγάπες μου, τι κάνετε;», με τους θαυμαστές του να σχολιάζουν: «Όσο ζω Μαζώ» και «Να τος ο άρχοντας».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής λέει «φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά» και σε λίγη ώρα ένας σερβιτόρος βγαίνει στον δρόμο με έναν γεμάτο δίσκο από σφηνάκια.

«Οινόπνευμα φτηνό» έγραψε ο καλλιτέχνης στο Instagram story του, χρησιμοποιώντας τον τίτλο τραγουδιού του.

Το βίντεο κλείνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν βγει στη σκηνή να τραγουδήσει, σημειώνοντας «και η νύχτα τώρα ξεκινάει».

xaris doukas 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο να στείλει μήνυμα – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εγκλωβίστηκαν 8 ορειβάτες σε χαράδρα στον Ταΰγετο – Αναφορές για τραυματίες

pakistan-fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Έξι νεκροί από κόλαση πυρκαγιάς σε εμπορικό κέντρο – Φόβοι για ολική κατάρρευση του κτιρίου (Videos/Photos)

megalos-lefkos-karxarias
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Πόσο υπαρκτή είναι η απειλή Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

