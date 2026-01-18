Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του που περίμενε στο κρύο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σφηνάκια κέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κόσμο, που είχε σχηματίσει ουρά έξω από το νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται, για να τον «ζεστάνει».
Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο καλλιτέχνης αφού χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε στο κρύο για να μπει στο μαγαζί για να τον δει, τους πήγε σφηνάκια.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με τον κόσμο λέγοντας «αγάπες μου, τι κάνετε;», με τους θαυμαστές του να σχολιάζουν: «Όσο ζω Μαζώ» και «Να τος ο άρχοντας».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής λέει «φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά» και σε λίγη ώρα ένας σερβιτόρος βγαίνει στον δρόμο με έναν γεμάτο δίσκο από σφηνάκια.
«Οινόπνευμα φτηνό» έγραψε ο καλλιτέχνης στο Instagram story του, χρησιμοποιώντας τον τίτλο τραγουδιού του.
Το βίντεο κλείνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν βγει στη σκηνή να τραγουδήσει, σημειώνοντας «και η νύχτα τώρα ξεκινάει».
