search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 10:52

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

18.01.2026 10:52
magda-tsegkoy-new

Για τις συνεργασίες της με τον Τέρενς Κουίκ και με τον Γιώργο Αυτιά, μίλησε η Μάγδα Τσέγκου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η παρουσιάστρια σχολίασε την τηλεοπτική επιστροφή του Τέρενς Κούικ στο «Πρωινό» και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε συναδέλφους της, των οποίων -όπως είπε- «η μύτη έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο».

«Θα σας πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Όταν πηγαίναμε με τον Τέρενς αποστολές, ό,τι έτρωγε εκείνος τρώγαμε κι εμείς, πρώτη θέση ο Τέρενς στο αεροπλάνο, πρώτη κι εμείς, σουίτα ο Τέρενς, σουίτα κι εμείς. Αυτά πρέπει να λέγονται γιατί τη σήμερον ημέρα υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά όχι από του Πινόκιο σε μήκος για τα ψέματα, αλλά στην κορυφή, στο ταβάνι. Έχω την αίσθηση ότι η επιστροφή του θα παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

«Ferto»: Αποθέωση στα social media για το υποψήφιο τραγούδι του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 – «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» (Video)

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ με τους έξτρα δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες

agrinio_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 51χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις» λένε κάτοικοι της περιοχής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

parastasi11-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οικογένεια Άνταμς»: Το δημοφιλές μιούζικαλ με τη Μαρία Σολωμού και τον Νίκο Μουτσινά επιστρέφει στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 12:20
iran filokivernitikoi 009- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο – «Το Ισραήλ εξοπλίζει διαδηλωτές»

panos-ioannidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Γενέθλια με άρωμα MasterChef λίγο πριν τη πρεμιέρα της νέας σεζόν (Video)

master_chef_10
MEDIA

MasterChef: Στις 21:00 ανοίγει η κουζίνα – Απόψε η πρεμιέρα του 10 κύκλου

1 / 3