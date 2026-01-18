Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Για τις συνεργασίες της με τον Τέρενς Κουίκ και με τον Γιώργο Αυτιά, μίλησε η Μάγδα Τσέγκου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η παρουσιάστρια σχολίασε την τηλεοπτική επιστροφή του Τέρενς Κούικ στο «Πρωινό» και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε συναδέλφους της, των οποίων -όπως είπε- «η μύτη έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο».

«Θα σας πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Όταν πηγαίναμε με τον Τέρενς αποστολές, ό,τι έτρωγε εκείνος τρώγαμε κι εμείς, πρώτη θέση ο Τέρενς στο αεροπλάνο, πρώτη κι εμείς, σουίτα ο Τέρενς, σουίτα κι εμείς. Αυτά πρέπει να λέγονται γιατί τη σήμερον ημέρα υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά όχι από του Πινόκιο σε μήκος για τα ψέματα, αλλά στην κορυφή, στο ταβάνι. Έχω την αίσθηση ότι η επιστροφή του θα παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

«Ferto»: Αποθέωση στα social media για το υποψήφιο τραγούδι του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 – «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» (Video)

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»