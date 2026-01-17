search
Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

Για το «Don’t Forget the Lyrics» αλλά και για την πιθανότητα να ξανακάνει κάτι τηλεοπτικό στο μέλλον μίλησε η Έλλη Κοκκίνου «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Εννοείται ότι έχω ξεχάσει στίχους πάνω στην πίστα. Αν είναι ρεφρέν, θα αφήσω τον κόσμο να τραγουδήσει ή δεν θα πω και τίποτα, θα το προσπεράσω. Δεν αποφάσισα εγώ για το “Don’t Forget the Lyrics”, άλλοι αποφάσισαν», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.

»Με δυσκόλεψε πολύ να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού στην αρχή, ώστε να μην τους διαβάζω. Από τη στιγμή που το “πότισα” στον εγκέφαλο, ήταν εύκολο. Ένα δοκιμαστικό έκανα για το τηλεπαιχνίδι. Πήγα και τους άρεσα. Θα έκανα πάλι κάτι στην τηλεόραση, αν μου ταίριαζε», πρόσθεσε.

Η Έλλη Κοκκίνου αιφνιδίασε τον παρουσιαστή, λέγοντας: «Έχω αύριο ραντεβού στον ΣΚΑΪ. Όχι, πλάκα κάνω, ούτε καν. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει, θα το κάνω. Μου έχουν πει να πάω σε Survivor ή σε άλλα reality, έχω πει όχι, ακόμα και σε περίοδο που δεν δούλευα, στο lockdown. Μου έχουν κάνει και πρόταση που μου είπαν “πες απλά το νούμερο και έκλεισε” και είπα όχι».

