Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: Είμαι τυχερή που τον έχω, με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου

Στις προσωπικές της φιλοδοξίες, τον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και στον γάμο τους που θα τελεστεί το καλοκαίρι του 2027 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Σάκκαρη σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μελβούρνη, με την ίδια να μιλά στο SDNA για την 11η συμμετοχή της στο Australian Open.

«Όλα είχαν μια έξτρα προσοχή φέτος, γιατί κι εγώ είμαι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Πήγαινα για ύπνο το βράδυ και ανυπομονούσα να ξυπνήσω να πάω για προπόνηση. Αυτό είχα πολύ καιρό να το νιώσω. Αυτή τη λατρεία, αυτή τη μανία, με την καλή έννοια. Από τη στιγμή που ένιωθα έτσι, ένιωθα και ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά και να πετύχω μεγαλύτερη βελτίωση στο γήπεδο. Ο Τομ (Χιλ) με έφερε πολύ πιο κοντά στην baseline, όλες οι προπονήσεις ήταν μισό βήμα πίσω από την baseline. Μου είπε ότι προφανώς δεν θα έπαιζα έτσι στα ματς, αλλά αν δεν το κάνoυμε στην προπόνηση, στα ματς θα φεύγω πίσω από εκεί που λέει Melbourne! Γενικότερα δουλέψαμε σε πολύ γρήγορο ρυθμό, δουλέψαμε στο σερβίς, κάτι που είχε ξεκινήσει από την Κίνα. Κάναμε αλλαγές και στο forehand, στην τεχνική. Επίσης, ρίξαμε βάρος στις επιλογές που κάνω σε κάθε μπάλα. Ναι μεν ξεκίνησα με δύο πολύ καλά ματς, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά ακόμα νιώθω ότι θέλω λίγους αγώνες ακόμα για να αισθανθώ ότι το έχω αυτοματοποιήσει. Αυτό έρχεται με την εμπιστοσύνη και με την επανάληψη. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το κάνεις στην προπόνηση, αλλά διαφορετικό στον αγώνα», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη.

Ο γάμος το καλοκαίρι του 2027 και οι σκέψεις για οικογένεια

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η νεαρή τενίστρια αναφέρθηκε στον επερχόμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία», είπε αρχικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη να τελειώσει τότε την καριέρα της: «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».

Όσον αφορά στα όνειρά της, και τις προσωπικές της φιλοδοξίες στον χώρο του τένις, η Μαρία Σάκκαρη εξέφρασε την επιθυμία της να κατακτήσει ένα Grand Slam.

«Προφανώς θέλω να πάρω Grand Slam, να επιστρέψω στο Top 3 και να ξεπεράσω το καλύτερο ranking μου. Ονειρεύομαι, όμως, αυτά τα χρόνια που έχω μπροστά μου να τα απολαύσω. Έχω πιεστεί πάρα πολύ, καλώς ή κακώς είναι στον χαρακτήρα μου να είμαι τελειομανής, αλλά είναι κρίμα να μην απολαύσω όσα χρόνια μου έχουν μείνει. Τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια θα παίξω ακόμα. Και η μητέρα μου πάντα λέει “απόλαυσέ το, γιατί θα τελειώσει χωρίς να το καταλάβεις”. Νομίζω ότι έχω κάνει μια καριέρα που κάθε παιδί ονειρεύεται. Και να τελείωνα την καριέρα μου σήμερα, έχω πετύχει πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πετύχω. Ο καθένας στη θέση μου θα ήταν περήφανος για τον εαυτό του. Οι γονείς μου αυτό μου λένε, ότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον εαυτό μου», σημείωσε.

