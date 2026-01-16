Η Στεφανίδη επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από 1,5 χρόνο αποχής

Η Κατερίνα Στεφανίδη μετά από 1,5 χρόνο θα συμμετέχει ξανά σε αγώνες στίβου.

Η «χρυσή» ολυμπιονίκης του 2016, θα αγωνιστεί την 1η Φεβρουαρίου στο μίτινγκ της Νέας Υόρκης, που θα είναι το πρώτο μετά από 18 μήνες, αλλά και το πρώτο επτά μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την παρουσία της τα ξημερώματα, με την ίδια να σχολιάζει για την ευχάριστη είδηση πως «δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να ξεκινήσω»

