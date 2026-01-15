ΗΠΑ: Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού και στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ

Λίγους, μόλις, μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού αγώνων στο NBA, ένα νέο σκάνδαλο, που αυτή τη φορά αφορά στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ, έρχεται στο «φως».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, πέρα από τον Τέρι Ροζίερ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση ως κατηγορούμενος για παράνομα κέρδη από στοιχηματισμό, οι Ομοσπονδιακοί Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος ακόμα 20 ατόμων για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Μάλιστα, οι κατηγορίες αφορούν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στο NCAA, όσο και στο πρωτάθλημα της Κίνας, για παιχνίδια των σεζόν 2023-24 και 2024-25.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, και αρκετά ονόματα πρώην παικτών του κολεγιακού μπάσκετ, όπως τους Αλμπέρτο Λαουρεάνο, Αρλάντο Άρνολντ, Σιμεόν Κότλ, Κέβιν Κρος, Μπράντλεϊ Εζεγουίρο, Σον Φούλτσερ, Κάρλος Χαρτ, Μαρκίζ Χέιστινγκς, Σεντκουέιβιους Χάντερ, Ουμάρ Κουρεϊσί, Ντα’Σιν Νέλσον, Ντίμοντ Ρόμπινσον, Κάμιαν Σελ, Νταϊκουέιβιον Σορτ, Έιριον Σίμονς και Τζέιλεν Τέρι.

