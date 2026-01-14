Diario AS: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την EuroLeague και «αγκαλιάζει» το NBA Europe

Σε μια εξέλιξη που αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του NBA και να εγκαταλείψει την EuroLeague, με στόχο τη συμμετοχή της στη νέα διοργάνωση NBA Europe, η οποία σχεδιάζεται να ξεκινήσει το 2027. Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη (14/1) και ήδη προκαλεί έντονες αναταράξεις στο μπασκετικό οικοσύστημα της Ευρώπης.

Προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το NBA

Σύμφωνα με τη Diario AS, οι συνομιλίες της Ρεάλ Μαδρίτης με το αμερικανικό πρωτάθλημα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αν και δεν υπάρχει ακόμη τελική υπογραφή, ο διάλογος είναι συνεχής και σε υψηλό επίπεδο, με όλες τις πλευρές να εκτιμούν ότι διαμορφώνεται μια συμμαχία που θα αλλάξει ριζικά το status quo στην Ευρώπη.

Το NBA, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του διείσδυσης, αξιοποιεί ήδη δύο αγώνες κανονικής περιόδου που θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκό έδαφος, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις προθέσεις του.

Η Ρεάλ «σημαία» του NBA Europe

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποτελεί απλώς μία από τις ομάδες που εξετάζονται για μόνιμη συμμετοχή στο NBA Europe. Αντιθέτως, θεωρείται η «ναυαρχίδα» του νέου εγχειρήματος. Το NBA έχει οργανώσει συναντήσεις με επενδυτές, προτείνοντας συνεργασίες ενόψει της νέας λίγκας, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται με συλλόγους που θα λάβουν μόνιμη άδεια συμμετοχής.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή μεγάλων ποδοσφαιρικών brand χωρίς ισχυρή μπασκετική παράδοση, όπως η Ρόμα, η Παρί Σεν Ζερμέν και σύλλογοι από το Μάντσεστερ, αξιοποιώντας τη δυναμική τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος οι μεγάλες αγορές της Ευρώπης

Στο πλάνο του NBA περιλαμβάνεται η διείσδυση σε αγορές υψηλής εμπορικής αξίας, όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο, πόλεις που επισκέφθηκαν πρόσφατα στελέχη του αμερικανικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά και η περίπτωση της Τουρκίας.

Αντίθετα, χώρες με ισχυρή παραδοσιακή μπασκετική κουλτούρα, όπως η Ελλάδα και η Σερβία, φαίνεται πως δεν βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του νέου σχεδίου και ενδέχεται να παραμείνουν στο περιθώριο του NBA Europe.

Η απάντηση της EuroLeague

Την ίδια ώρα, η EuroLeague επιχειρεί να «θωρακιστεί» απέναντι στις εξελίξεις. Σε συνεργασία με τους συλλόγους-μετόχους, επεξεργάζεται νέο πλαίσιο συνεργασίας για την περίοδο 2026–2036. Οι ομάδες ζητούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το ποιοι θα συμμετέχουν στη διοργάνωση την επόμενη δεκαετία, θέτοντας ως ανεπίσημη προθεσμία την 15η Ιανουαρίου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στο κάλεσμα, χωρίς ωστόσο να έχει εκφράσει επίσημα την αποχώρησή της, ενώ η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται πιο θετική στο ενδεχόμενο παραμονής στην EuroLeague για ακόμη δέκα χρόνια.

Ποιοι έχουν υπογράψει και ποιοι αμφιταλαντεύονται

Δεκαετές συμβόλαιο με την EuroLeague έχουν ήδη υπογράψει οι Μπασκόνια, Εφές, Μπάγερν, Ζαλγκίρις, Μακάμπι, Ολίμπια Μιλάνου, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ, αν και οι ρωσικές ομάδες παραμένουν αποκλεισμένες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τέσσερις σύλλογοι: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενερμπαχτσέ και Βιλερμπάν. Η Φενερμπαχτσέ και η Ρεάλ δείχνουν να κλίνουν περισσότερο προς το NBA, ενώ η Βιλερμπάν, παρά τις αρχικές στενές επαφές μέσω του προέδρου της Τόνι Πάρκερ, εμφανίζεται πλέον πιο επιφυλακτική και δεν αποκλείει την ανανέωση με την EuroLeague.

FIBA, BCL και μια νέα «μάχη εξουσίας»

Όλες αυτές οι εξελίξεις εκτυλίσσονται υπό την αιγίδα της FIBA, η οποία βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την EuroLeague εδώ και εννέα χρόνια για τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η νέα διοργάνωση προβλέπει 16 ομάδες ανά σεζόν – 12 με μόνιμη άδεια συμμετοχής και τέσσερις μέσω προκριματικής διαδικασίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει στη FIBA να διατηρήσει ενεργό το Basketball Champions League, καθώς ο πρωταθλητής του BCL θα προτείνεται για συμμετοχή στο NBA Europe. Σε αντίθεση με την EuroLeague, η νέα λίγκα φιλοδοξεί να είναι λιγότερο «κλειστή», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή – και μια νέα σύγκρουση – στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

